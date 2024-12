LISTA: 13 novas cafeterias para conhecer em Porto Alegre

Negócios voltados ao consumo de café e à confeitaria sempre movimentam o mercado da Capital. Em 2024, não foi diferente. Conheça as novidades:

1. Oh Brüder

Eduardo, João e Pedro são responsáveis pela Oh Brüder do Bom Fim THAYNÁ WEISSBACH/JC

Oh Brüder inaugurou, em outubro, sua primeira loja franqueada. A operação localizada na rua Fernandes Vieira, nº 360, no bairro Bom Fim, tem capacidade para 60 pessoas e é conhecida pelo seu brunch e cafés especiais . A operação funciona de terça a domingo, das 8h30min às 19h. A marca de cafeteriasinaugurou, em outubro, sua primeira loja franqueada. A operação localizada na rua Fernandes Vieira, nº 360, no bairro Bom Fim, tem capacidade para 60 pessoas e é. A operação funciona de terça a domingo, das 8h30min às 19h.

2. Charlie

Tiago Schmitz, empreendedor à frente da Charlie TÂNIA MEINERZ/JC

Charlie (@doceriadocharlie) em Porto Alegre abriu em dezembro. Com foco em confeitaria, a Casa Charlie Moinhos opera em um casarão histórico, na rua Barão do Santo Ângelo, nº212. O espaço funciona como um empório, padaria e confeitaria , operando de terça a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 9h às 19h. A quarta loja daem Porto Alegre abriu em dezembro. Com foco em confeitaria, a Casa Charlie Moinhos opera em um casarão histórico, na rua Barão do Santo Ângelo, nº212. O espaço funciona como um, operando de terça a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 9h às 19h.

3. Panificio Clementina

Ambos empreendedores são de Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul NATHAN LEMOS/JC

Panificio Clementina (@panificioclementina) tem como foco pães de fermentação natural e iguarias italianas . O estabelecimento oferece cinco tipos de pães de fermentação natural, entre eles, o branco, branco com queijo, azeitona, multigrão e o 100% integral. A Panificio Clementina está localizada na rua Anita Garibaldi, nº 2414, sala 2. O local funciona de terça a sexta-feira, das 9h30min às 19h, e aos sábados, das 9h30min às 18h. tem como foco. O estabelecimento oferece cinco tipos de pães de fermentação natural, entre eles, o branco, branco com queijo, azeitona, multigrão e o 100% integral. A Panificio Clementina está localizada na rua Anita Garibaldi, nº 2414, sala 2. O local funciona de terça a sexta-feira, das 9h30min às 19h, e aos sábados, das 9h30min às 18h.

LEIA TAMBÉM > LISTA: 17 novos bares para conhecer em Porto Alegre



4. Imperador Café

Stéphano e Luciane Santuche são proprietários do Café Imperador THAYNÁ WEISSBACH/JC

Imperador (@imperador.cafe) funciona em um casarão construído em 1914, com uma temática que remete ao período em que o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república. O cardápio oferece empadas, quiches, pães e ciabattas. O destaque fica para a parte doce do menu, que, entre as muitas opções, apresenta o Mil Folhas do Imperador. Disponível nos sabores doce de leite, creme de patissèrie e morango com nata, o mil folhas custa R$ 22,00. Os cafés mais simples partem de R$ 8,00, enquanto os mais elaborados começam em R$ 18,00. O Imperador fica na rua Félix da Cunha, nº 91, no bairro São Geraldo. O café funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h. funciona em um casarão construído em 1914, com umapara se tornar uma república. O cardápio oferece empadas, quiches, pães e ciabattas. O destaque fica para a parte doce do menu, que, entre as muitas opções, apresenta o Mil Folhas do Imperador. Disponível nos sabores doce de leite, creme de patissèrie e morango com nata, o mil folhas custa R$ 22,00. Os cafés mais simples partem de R$ 8,00, enquanto os mais elaborados começam em R$ 18,00. O Imperador fica na rua Félix da Cunha, nº 91, no bairro São Geraldo. O café funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h.

5. Uai Why

Kylie e Claudenir são sócios do local, que oferece 10 opções de cafés gelados e pães de queijo recheados EVANDRO OLIVEIRA/JC

Uai Why (@uaiwhy.poa), uma cafeteria que foca em cafés gelados, lemonades e pães de queijo recheados . O cardápio é composto por 10 opções de iced coffees com o preço único de R$ 21,90. O pão de queijo tradicional custa R$ 8,00, enquanto os recheados partem de R$ 15,00.A cafeteria funciona de terça a quarta, das 12h às 19h, e de quinta a domingo, das 9h às 19h. A mistura de um mineiro com uma norte-americana resultou no café, uma cafeteria que foca em. O cardápio é composto por 10 opções de iced coffees com o preço único de R$ 21,90. O pão de queijo tradicional custa R$ 8,00, enquanto os recheados partem de R$ 15,00.A cafeteria funciona de terça a quarta, das 12h às 19h, e de quinta a domingo, das 9h às 19h.

6. Lucca Bakery

Fernanda e Eduarda Canozzi estão à frente da nova operação no Moinhos de Vento NATHAN LEMOS/JC

Lucca Bakery é uma padaria que tem como carro-chefe croissants e medialunas. São sete opções de sanduíches de croissant, além dos cinco croissants doces e as panquecas com variados recheios . Os croissants sem recheio custam R$ 10,50, já os recheados partem de R$ 24,00. A operação fica na rua Dinarte Ribeiro, nº 28, e funciona todos os dias, das 9h às 20h. é uma padaria que tem como carro-chefe croissants e medialunas. São sete opções de. Os croissants sem recheio custam R$ 10,50, já os recheados partem de R$ 24,00. A operação fica na rua Dinarte Ribeiro, nº 28, e funciona todos os dias, das 9h às 20h.

7. Sensorial Café

Adriana, José e Carolina são os rostos por trás do Sensorial Café JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

cafeteria móvel e, atualmente, conta com um ponto fixo no bairro Moinhos de Vento . O foco do empreendimento sempre foi os cafés especiais. Na parte gastronômica, são oferecidas opções de comidas salgadas e doces. Entre os destaques, estão os brownies e o cheese roll - salgado inspirado no doce cinnamon roll. O Sensorial Café está localizado na Galeria Florêncio Ygartua, na rua 24 de outubro, n° 395, no bairro Moinhos de Vento. A operação é de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Sensorial Café começou como uma. O foco do empreendimento sempre foi os cafés especiais. Na parte gastronômica, são oferecidas opções de comidas salgadas e doces. Entre os destaques, estão os brownies e o cheese roll - salgado inspirado no doce cinnamon roll. O Sensorial Café está localizado na Galeria Florêncio Ygartua, na rua 24 de outubro, n° 395, no bairro Moinhos de Vento. A operação é de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

8. Le Monde

Le Monde, espaço que une cafeteria literária e estúdio de design de unhas. Catherine Moraes e Carlo Mambrini são os empreeendedores. TÂNIA MEINERZ/JC

Le Monde Café e Studio une as operações de cafeteria e estúdio de nail design em um ambiente inspirado no gosto pela literatura dos empreendedores . O objetivo é oferecer um local focado em cafés com ambiente acolhedor para trabalhar na Zona Norte da Capital. O cardápio conta com produtos inspirados nas viagens dos empreendedores, com itens como biscoitos amanteigados, croissant recheado e cookies com gotas de chocolate. O empreendimento fica na rua Joaquim Silveira, nº 256, no bairro São Sebastião, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h30min, e nos sábados das 14h30min às 18h30min. une as operações de cafeteria e estúdio de nail design em um. O objetivo é oferecer um local focado em cafés com ambiente acolhedor para trabalhar na Zona Norte da Capital. O cardápio conta com produtos inspirados nas viagens dos empreendedores, com itens como biscoitos amanteigados, croissant recheado e cookies com gotas de chocolate. O empreendimento fica na rua Joaquim Silveira, nº 256, no bairro São Sebastião, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h30min, e nos sábados das 14h30min às 18h30min.

9. Dolce Gosto

A Confeitaria Dolce Gusto possui três lojas em Bento Gonçalves e agora prepara-se para abrir a primeira unidade em Porto Alegre DOLCE GUSTO/DIVULGAÇÃO/JC

Dolce Gusto se prepara para abrir as portas em Porto Alegre, onde seguirá a tradição da confeitaria desenvolvida pela família , dando foco na experiência do cliente, café em refil e alimentos saudáveis. A nova unidade será localizada na Rua dos Andradas, nº 1649. Com uma história que se iniciou em 1973, na cidade de Bento Gonçalves, ase prepara para abrir as portas em Porto Alegre, onde seguirá a tradição da, dando foco na experiência do cliente, café em refil e alimentos saudáveis. A nova unidade será localizada na Rua dos Andradas, nº 1649.

10. Dessert Coffee

Cassiana França Ribeiro e Luís Fernando Onzi estão à frente do café TÂNIA MEINERZ/JC

Dessert Coffee tem foco em fornecedores locais e produção caseira. O negócio pretende levar mais opções para os amantes de café especial na região do bairro Rio Branco . O espaço é pet friendly e tem como missão ser um ambiente acolhedor. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, com delivery das 9h às 18h. tem foco em fornecedores locais e produção caseira. O negócio pretende. O espaço é pet friendly e tem como missão ser um ambiente acolhedor. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, com delivery das 9h às 18h.

11. Mug Coffee

Lucas Simoni está em frente ao Mug Coffee, novidade na Zona Sul JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Mug Coffee é uma cafeteria voltada aos cafés quentes e gelados, que podem ser puros ou com leite. Inspirado na cultura coreana , o empreendimento foca em um atendimento respeitoso e acolhedor para a comunidade LGBTQIAPN . Localizada na rua Dom Bosco, nº 96, no bairro Glória, o estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h. Inaugurada em outubro, aé uma cafeteria voltada aos cafés quentes e gelados, que podem ser puros ou com leite., o empreendimento foca em um atendimento respeitoso e acolhedor para a comunidade LGBTQIAPN . Localizada na rua Dom Bosco, nº 96, no bairro Glória, o estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h.

12. Bibah Café

Rick Feijó é responsável pela operação do Bibah, novidade no Rio Branco ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Bibah, que opera como bar na rua João Telles, abriu em uma nova versão na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, em junho. O negócio, que tem como um de seus braços a produção de brownies e cookies , dessa vez aposta na operação diurna. No espaço, fica o Hub Rio Branco, liderado pelo bar Limonata. O local reúne barbearia, brechó e um espaço de beleza e bem-estar. O negócio abre as portas diariamente. , que opera como bar na rua João Telles, abriu em uma nova versão na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, em junho. O negócio, que tem como um de seus braços a, dessa vez aposta na operação diurna. No espaço, fica o Hub Rio Branco, liderado pelo bar Limonata. O local reúne barbearia, brechó e um espaço de beleza e bem-estar. O negócio abre as portas diariamente.

13. Baden Mercado Público

Caroline Borges e Guert Schinke estão à frente do Baden TÂNIA MEINERZ/JC

Baden é uma marca de torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre e abriu uma unidade no Mercado Público da Capital em 2024. A operação já está presente no bairro Santana e Passo d'Areia, onde fica a torrefação dos grãos. O negócio fica no segundo andar do Mercado, e tem um cardápio com opções de tortas doces e salgadas . A aposta da unidade fica por conta da torrada colonial, feita com insumos gaúchos. No Centro, a Baden funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e das 9h às 17h nos sábados. é uma marca de torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre e abriu uma unidade no Mercado Público da Capital em 2024. A operação já está presente no bairro Santana e Passo d'Areia, onde fica a torrefação dos grãos.. A aposta da unidade fica por conta da torrada colonial, feita com insumos gaúchos. No Centro, a Baden funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e das 9h às 17h nos sábados.