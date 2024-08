Com cornettos e outras iguarias italianas, casal de Bento Gonçalves abre padaria em Porto Alegre

Cozinha com afeto, com sabor da Itália e da Serra Gaúcha. Essa é a proposta da Panificio Clementina (@panificioclementina), padaria localizada no Bairro Vista. O projeto idealizado pelo casal Felipe e Gabriela Bertol tem como foco, principalmente, pães de fermentação natural. O dom da padaria vem da família de Felipe. Inclusive, o negócio leva o nome de sua avó, Clementina, que foi padeira nos anos 1980, em Bento Gonçalves.



Segundo os sócios, o estabelecimento é o único em Porto Alegre a oferecer o cornetto, iguaria típica da Itália, semelhante ao croissant. “A diferença é que ele é uma massa um pouco mais macia e mais adocicada, porque, na Itália, eles comem o cornetto no café da manhã. Então, eles recheiam com geleia, com creme de confeiteiro, creme de avelã”, explica Felipe.



A Clementina oferece cinco tipos de pães de fermentação natural, entre eles, o branco, branco com queijo, azeitona, multigrão e o 100 % integral. Além disso, o estabelecimento apresenta o pão colonial e os pães de forma no sabor de moranga, integral, multigrão e ao leite, totalizando 10 pães. O branco de fermentação natural é o carro-chefe, custando R$ 14,00 no tamanho pequeno e R$ 28,00 no grande.

A parte da confeitaria é realizada pela mãe de Felipe. Entre os bolos e tortas, destaca-se o brownie, custando R$ 10,00, que é um sucesso entre os clientes. “Depois do pão branco e o corneto, é o produto que mais tem saída”, afirma Gabriela. No menu do local, os calzones e as pizzas com produção artesanal estão entre os queridinhos da clientela. “Temos a schiacciata, que é difere da focaccia, porque tem uma massa mais fininha e bem crocante. É um produto diferente do que a gente viu por aí”, afirma.



Gabriela vem de uma família de comerciantes e de empresários. A partir de sua expertise, resolveu agregar ao estabelecimento um empório. “A ideia é apoiar negócios pequenos, dando foco para produtores do Rio Grande do Sul”. O pequeno empório oferece opções de azeites, geleias, embutidos e vinhos, a maioria da Serra Gaúcha.



Ambos empreendedores nasceram em Bento Gonçalves e, em 2013, Felipe foi para a Itália fazer sua cidadania e ficou cinco anos no país. Já Gabriela, foi estudar direito na Itália e morou lá durante dois anos. “Eu me formei lá e aqui no Brasil”, comenta a empreendedora que ainda atua como advogada e cuida da parte burocrática do negócio. “Concentramos , principalmente, nas habilidades de cada para o negócio funcionar ”, completa. Já Felipe, que é também é músico e foi para Itália em razão disso, aprendeu a fazer os pães de fermentação natural no país europeu.



“Um ano antes de retornar para o Brasil, acabei aprendendo a fazer pão. Sempre gostei e segui fazendo, entregando para os colegas de faculdade da Gabi provarem. Eles começaram a pedir para comprar, e então decidi colocar um site só para fazer sob encomenda”, lembra o sócio que resolveu apostar no negócio devido ao alto volume de pedidos que antes eram produzidos em casa.

O pão feito na padaria, chamado de Colonial, leva a mesma receita da avó Clementina. “É a mesma farinha que ela usava. Cresci sentindo o cheiro dessa farinha”, relata o empreendedor, que afirma que se encontrou na padaria. Inicialmente, Felipe era o único responsável pela produção da panificadora, mas hoje ele já conta com mais dois profissionais. “Isso acaba me ajudando muito, porque posso focar na expansão da marca, na criação de novos produtos”, destaca. Segundo Felipe, cozinhar faz parte dos costumes e da história da sua família. “A Clementina é minha avó e ela sempre cozinhou muito. Então,. As reuniões de família são voltadas para fazer comida”, relata. “”, completa Gabriela.O pão feito na padaria, chamado de Colonial, leva a. “É a mesma farinha que ela usava. Cresci sentindo o cheiro dessa farinha”, relata o empreendedor, que afirma que se encontrou na padaria. Inicialmente, Felipe era o único responsável pela produção da panificadora, mas hoje ele já conta com mais dois profissionais. “Isso acaba me ajudando muito, porqueda marca, na criação de novos produtos”, destaca.

Endereço e horário de funcionamento da Panifica Clementina

A Panificio Clementina está localizada na rua Anita Garibaldi, nº 2414, sala 2. O local funciona de terça a sexta-feira, das 9h30min às 19h, e aos sábados, das 9h30min às 18h.