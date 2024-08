Hamburgueria com propósito antirracista deixa o estádio Beira-Rio e abre em casarão histórico da Cidade Baixa

Fundada em 2021 por Luiz Roberto Bomfim Sampaio, a Griô Burguer busca ser um reduto de exaltação e conscientização da luta antirracista e da cultura afro-brasileira em Porto Alegre. O empreendimento, que iniciou como um pequeno espaço para apenas 20 pessoas, mudou-se, em 2023, para dentro do estádio Beira-Rio. Após a enchente, Luiz decidiu que era hora redirecionar a marca e mudou a operação para um casarão histórico localizado na Cidade Baixa.

O negócio começou em 2021, no meio da pandemia de Covid-19. Luiz resolveu abrir seu próprio negócio, mesmo que o momento não fosse o mais propício para tal investimento. O objetivo, como conta, nunca foi simplesmente ter um negócio focado no lucro. A ideia é ser um polo de resistência e apoio à luta antirracista e à cultura afro-brasileira. Assim, além de hambúrgueres, a Griô promove rodas de conversa, saraus, contação de histórias para crianças, tudo focado na cultura afro-brasileira.

" Pretendo deixar um legado e impactar positivamente a nossa sociedade, sendo ponte entre os atores culturais, empresas e movimentos sociais" , afirma Luiz. Em abril de 2023, pensando em expandir, o empreendedor aceitou o desafio de mudar o negócio para dentro do estádio Beira-Rio, onde permaneceu até maio de 2024, quando a maior enchente da história atingiu o Rio Grande do Sul. Localizado em um dos bairros mais afetados da cidade, o Beira-Rio foi tomado pelas águas. Sem apoio da organização do estádio para retomar a operação, Luiz resolveu se mudar.

Em busca do novo espaço, o empreendedor conta que rapidamente encontrou o ponto perfeito. Trata-se de um casarão centenário localizado em frente ao largo do Zumbi dos Palmares. Além de ser uma casa espaçosa que já abrigou inúmeros outros empreendimentos, o lugar carrega um simbolismo único. "A Griô é um espaço de luta antirracista e exaltação da cultura afro. E esse espaço, além de ser o Largo do Zumbi dos Palmares, era onde os negros escravizados fugiam e vinham organizar emboscadas para conseguir algum meio de subsistência. A presença afro nesta área é realmente muito conhecida", explica sobre o ponto na Travessa do Carmo, nº 76. Ainda em obras, a expectativa de reabertura é para a primeira semana de setembro. Nesse período de retomada, Luiz exalta o apoio que recebeu da clientela.

"Até tive propostas para trabalhar em outros lugares, mas a Griô é uma missão. As mensagens e telefonemas que recebi de apoio eram muito fortes e exaltavam a importância do nosso trabalho para o nosso povo. Me provaram que eu não estava sozinho e reforçaram a minha missão com a coletividade", orgulha-se Luiz.