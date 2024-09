Cafeteria literária inspirada em viagens é novidade em Porto Alegre

Foi a partir do sonho de ter uma cafeteria e da paixão pela literatura que o casal Catherine Moraes e Carlo Mambrini abriu o Le Monde Café e Studio. O local une as operações de cafeteria e estúdio de nail desing em um ambiente inspirado nas viagens feitas pelo casal e no gosto pela literatura. O desejo da dupla é oferecer um local focado em cafés com ambiente acolhedor para trabalhar na Zona Norte da Capital.



O negócio, que abriu suas portas oficialmente há duas semanas, foi idealizado pela dupla há alguns meses. O casal se conheceu em Florianópolis em 2023, onde Carlo morava há oito anos. Durante a estadia de Catherine nas praias catarinenses, a dupla percebeu que, além da afinidade, compartilhava o mesmo sonho: gerenciar uma cafeteria. No início deste, já em um relacionamento, eles viajaram durante 26 dias por diversos países da Europa. “Sempre íamos a cafés para estudar e, aos poucos, também pegar dicas do que funcionava em cada cafeteria”, conta Carlo.



De volta ao Brasil, Carlo retornou à capital gaúcha para morar com Catherine. Residindo na Zona Norte da cidade, a empreendedora, que atua no ramo de nail design há três anos, já ocupava o espaço na loja 6 da rua Joaquim Silveira, nº 256, no bairro São Sebastião. Com a vinda de Carlo para Porto Alegre, o casal, então, tirou do papel o projeto da cafeteria.

Catherine conta que sentia falta de espaços com a proposta do Le Monde na Zona Norte da Capital. Assim, a dupla resolveu apostar no bairro São Sebastião. “Atendo aqui há três anos e quando queria fazer uma pausa precisava chamar um Uber para ir até o Moinhos de Vento ou ao Bom Fim. O espaço mais próximo da minha casa, no Sarandi, fica há mais de 15 minutos de carro daqui, próximo do Viaduto Obirici”, lembra Catherine.



O local é pet friendly e possui três espaços distintos: na área de entrada, estão dispostas mesas e prateleiras com livros para quem deseja aproveitar o tempo na cafeteria tempo para ler ou mesmo trabalhar. “Pensando que, hoje, muita gente busca um ambiente de cafeteria para trabalhar. Deixamos tomadas próximas de todas as mesas”, explica Catherine. O segundo ambiente, um pouco mais reservado, fica mais ao fundo do local e é reservado para grupos maiores, para que, de acordo com os proprietários, possam curtir um happy hour e falar descontraidamente sem causar incômodos aos clientes que estejam na parte mais aberta do ambiente. No mezanino da loja, fica localizado o estúdio de nail design de Catherine, que atende suas clientes na parte da tarde.



O local tem em seu cardápio diversas inspirações das viagens do casal, como o biscoito amanteigado que Catherine conheceu durante um intercâmbio em Londres e acompanha todos os cafés da Le Monde. Outros destaques, de acordo com os empreendedores, são o croissant recheado com frango e requeijão, que custa R$ 18,00 e foi inspirado em uma cafeteria que a dupla conheceu em Paris. Os cookies com gotas de chocolate, no valor de R$ 10,00 a unidade, um doce que, de acordo com a dupla, estava presente no cardápio de diversas cafeterias que frequentaram. A bebida destacada pelo casal é o cappuccino, que leva creme de avelã com toques de canela e custa R$ 14,00.