Restaurante especializado em sanduíche de pão de alho abre em Porto Alegre

Já faz algum tempo que o pão de alho vem ganhando espaço nos menus de restaurantes e nos churrascos de família. Desde receitas caseiras até os pães prontos nas prateleiras dos mercados, essa iguaria deixou de ser apenas um acompanhamento. Pensando nisso, três empreendedores se uniram e criaram O Alho (@oalho.poa), um restaurante focado em pães de alho recheados. Localizado no bairro Auxiliadora, o estabelecimento abriu há pouco mais de um mês e já está chamando a atenção do público local.



Leon Thummerer, Lucas Lopes e Matheus Alfama estão à frente do restaurante, inaugurado no dia 31 de julho. “Nos tornamos sócios sem nem saber direito no que estávamos entrando”, comenta Matheus. Isso porque, no início, apenas Leon havia experimentado os sanduíches de alho. Ele conheceu a iguaria durante uma viagem a Santa Catarina e percebeu que algo semelhante não existia no Rio Grande do Sul.



“Descobri esse lugar por acaso, e depois comecei a pesquisar. Vi que o conceito tinha começado em São Paulo e já havia algumas outras opções por lá. Quando procurei algo parecido aqui, não encontrei nada e percebi que poderia ser uma boa oportunidade de negócio ”, explica Leon, que é amigo de Matheus há 15 anos. Além do restaurante O Alho, os sócios comandam uma quadra de beach tennis, a Open Beach, no bairro Floresta. Lucas, responsável pelo marketing das quadras, foi convidado a se juntar ao novo empreendimento.

Lucas Lopes, Leon Thummerer e Matheus Alfama são os sócios à frente do O Alho NATHAN LEMOS/JC

Em abril, os empreendedores compraram o ponto e iniciaram as reformas para abrir o restaurante. Com as enchentes de maio, a quadra teve que fechar temporariamente, o que permitiu que os sócios se concentrassem no novo projeto. Leon, que sempre gostou de cozinhar, ficou encarregado de apresentar o pão de alho recheado aos amigos. “Acho que esse é um lanche interessante para sair da rotina das hamburguerias, que já são muitas. Fiz o pão em casa para eles provarem e adoraram”, lembra.

Sanduíche de pão de alho



O pão de alho do restaurante se destaca pela escolha do pão, que é um brioche com parmesão. “Procuramos uma fornecedora e trocamos várias ideias até chegarmos a esse pão específico. Fizemos muitos testes, inclusive de tamanho”, explica Matheus. O Alho oferece seis opções de recheios, como alcatra com gorgonzola, brócolis com catupiry e calabresa defumada. Além dos pães salgados, há opções doces, que podem ser recheadas com chocolate branco, preto, misto ou meio amargo, com a possibilidade de adicionar morangos. O carro-chefe do cardápio é o pão de alho de costelinha desfiada com barbecue.



Todos os pães têm como base a pasta de alho, uma receita própria do restaurante, e são finalizados com queijo gratinado por cima. “Prezamos muito pela qualidade dos ingredientes. Nosso catupiry é o verdadeiro, e a carne de alcatra que usamos tem um corte padrão, sem nervos”, destaca Leon.



O restaurante tem capacidade para cerca de 30 pessoas. Por ser um espaço pequeno, os empreendedores explicam que o delivery está se tornando o foco da marca. “Temos muito cuidado com a entrega. Usamos uma embalagem térmica para manter o pão bem embalado. Também temos uma pista quente, onde o lanche fica até ser enviado. Tudo o que oferecemos no restaurante é entregue em casa, inclusive nossa maionese especial”, explica Lucas, ressaltando que os feedbacks têm sido bastante positivos.

Com um investimento de aproximadamente R$ 60 mil, o trio fechou o primeiro mês de operação com 500 pedidos entregues. Apesar do bom retorno, eles acreditam que ainda há espaço para melhorias. “Mudamos várias coisas desde o primeiro dia até agora, adaptando muitos aspectos”, afirma Matheus. Os empreendedores também estão expandindo o cardápio, adicionando sobremesas como churros com doce de leite e milkshakes, além de duas opções de hambúrgueres.



Com apenas 20 anos, Lucas está vivendo sua primeira experiência como empreendedor e conta que o desafio é grande. “Estava acostumado a trabalhar em uma empresa, com horário fixo para entrar e sair. Com o tempo, você acaba se acomodando. Aqui, percebi que se não fizesse minha parte, seria mais difícil fazer o negócio avançar. Mas, com os guris, tudo flui bem, nossas experiências se complementam”, comenta.



O espaço opera na avenida Nova York, nº 406 NATHAN LEMOS/JC

Endereço e horário de funcionamento

O Alho está localizado na avenida Nova York, n° 406, no bairro Auxiliadora. O restaurante funciona de terça a sexta-feira, das 17h às 23h. Aos sábados e domingos, das 18h às 23h.