Com loja, cafeteria e barbearia, marca de influencers abre primeiro ponto físico do Brasil em Porto Alegre

A loja da Approve contará com peças exclusivas da marca, além de cafeteria e barbearia

Localizada no bairro Boa Vista, a loja da consolidada marca de roupas Approve chegou em Porto Alegre. A sede da capital gaúcha é o primeiro ponto físico do negócio criado pelos influenciadores Cacá Parra e Leonardo Picon no País. A marca busca criar um ecossistema, unindo uma loja de roupas da Approve com cafeteria e barbearia. O responsável pela sede de Porto Alegre é o DJ e empreendedor Gabriel Rodrigues, em sociedade com Luis Basso. Gabriel conta que a oportunidade de abrir uma loja física da marca surgiu de uma despretensiosa conversa entre amigos.“Sou amigo dos criadores da marca, desde que ela surgiu, lá em 2012. Cresci na minha carreira de DJ junto com ela, e sempre usei Approve. Um dia, conversando com o Cacá, um dos criadores da marca, sentimos a falta de um lugar além do site para comprar as roupas”, lembra Gabriel. Nesta mesma conversa, a ideia de adicionar outras frentes ao negócio foi surgindo. Assim, pensando em criar um ambiente completo, os empreendedores chegaram a conclusão que o ponto físico da Approve deveria ser, além de um espaço de venda de roupas, um local onde as pessoas pudessem frequentar, socializar e, claro, conhecer a marca.Portanto, junto da loja de roupas está localizado o Approve Café. O ambiente do café é bem arborizado e busca ser um espaço aconchegante e confortável, pensado para quem quer conversar com os amigos ou até mesmo trabalhar de forma remota Por lá, são oferecidos cafés tradicionais, como espresso, cortado e capuccino, opções de salgados, como quiches e pão de queijo recheado, e doces, como cheesecake e brownies. Além disso, a loja da Approve conta com uma barbearia. Localizado nos fundos da loja, esse braço do empreendimento busca ser um espaço mais exclusivo, pensado para quem agregar ainda mais ao ecossistema da operação.“A proposta é tentar fechar todos os lados. O cliente vem e não tem a obrigação de comprar uma roupa. Ele pode ver a roupa e ter essa experiência de estar aqui durante o dia. O pessoal vem aqui tomar um café, trocar uma ideia e, de repente, vai lá e dá uma olhada em uma roupa. A marca já está muito presente no digital. Tem muita gente que, quando vem para comprar roupa, surpreende-se com a possibilidade de poder sentar, escolher com calma, sem pressa”, explica Gabriel.Outro ponto enfatizado por Gabriel é a possibilidade de fazer eventos privados no local. Segundo o empreendedor, a loja da Approve é um bom ponto para fazer aniversários, festas e confraternizações empresariais. Além disso, eventos da própria marca, como lançamentos de novas coleções, também acontecerão por lá.