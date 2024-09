Empreendedores de Porto Alegre criam bar móvel de vinhos pensado para eventos

Em eventos de rua, é comum encontrar carrinhos e pequenas bancas vendendo cervejas artesanais e chopes. Para quem prefere outras bebidas, no entanto, as alternativas são escassas. Pensando nesse público, três empreendedores de Porto Alegre criaram recentemente o Vai Ter Vinho (@vaitervinho), um bar móvel que marca presença em eventos de rua na Capital, além de realizar eventos corporativos e particulares.

Marieli Pirolla lidera o empreendimento, junto com seu namorado, Vagner Karan, e sua amiga, Michele Midon. Os três publicitários decidiram apostar no primeiro negócio após mais de um ano planejando e criando coragem para iniciar a empreitada. "Sempre gostamos muito de vinhos, sempre fez parte das nossas vidas. Em várias viagens, procurávamos visitar vinícolas. É uma verdadeira paixão, presente na nossa rotina", conta Marieli, que, assim como seus sócios, buscava uma segunda atividade que permitisse estar ao ar livre. "Trabalhamos em home office e queríamos fazer algo fora de casa. Começamos a pensar em algo relacionado ao vinho", relata.

Inicialmente, o trio pensou em abrir uma loja, mas, segundo Marieli, era algo muito comum. "Queríamos algo que democratizasse o consumo do vinho, que permitisse às pessoas beber vinho em qualquer lugar", explica. A partir daí, os empreendedores começaram a participar de feiras e eventos do setor e a pesquisar possíveis modelos de negócios nesse universo. "Procuramos uma estrutura que nos permitisse levar o vinho para qualquer lugar e encontramos esse carrinho. É um bar desmontável, um wine bar móvel ", comenta Marieli. A partir disso, os sócios buscaram cursos e um mentor especializado nesse mercado para começar a desenvolver e montar o negócio.

A ideia do empreendimento é vender vinho em taça em eventos, festas, aniversários, feiras de rua, entre outras ocasiões. "Quando íamos a esses eventos, na maioria das vezes só havia cerveja. Decidimos ser as pessoas que levariam os vinhos para esses eventos, e temos recebido muitos feedbacks positivos", conta Marieli, que recentemente levou o wine bar ao Arraial da Redenção. "As pessoas comentaram que era a primeira vez que viam vinho sendo vendido na Redenção, porque normalmente só há cerveja", relata.

Além disso, os empreendedores decidiram marcar presença em eventos fora do segmento de vinhos. "Estivemos no Ceva do Total, um evento de cerveja, e pensamos 'vamos levar vinho também', porque muitas pessoas acompanham o namorado ou amigos e não gostam de cerveja. Foi muito bem aceito nesse evento também", conta Marieli.

O Vai Ter Vinho oferece rótulos suaves, secos e espumantes. Os suaves custam a partir de R$ 15,00 a primeira taça, com refil por R$ 10,00. "Cobramos R$ 5,00 pela taça de acrílico, que é reutilizável", explica. Os secos e espumantes custam a partir de R$ 20,00 a primeira taça e R$ 15,00 o refil. Atualmente, o empreendimento oferece cerca de 30 opções de rótulos, sendo 90% deles gaúchos. Os demais rótulos são chilenos e importados por uma vinícola local.

O trio participou, em julho, de um encontro corporativo e beneficente em uma das sedes da Medplex. Segundo eles, quando o cliente contrata o serviço, é feita uma conversa e pesquisa para entender o perfil da comemoração e dos convidados, a fim de realizar uma curadoria dos rótulos. "Adequamos os rótulos de acordo com o evento. No Medplex, era de noite e estava superfrio, então levamos vinhos mais encorpados, com opções mais diferenciadas", explica a empreendedora.