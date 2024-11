Com 50 anos de operação na Serra, confeitaria se prepara para abrir no Centro de Porto Alegre

A história da Dolce Gusto Confeitaria (@dolcegustoconfeitaria) iniciou em 1973, na cidade de Bento Gonçalves, com Claudino e Helena Dalla Costa, pais dos irmãos Vanderlei e Daniel Dalla Costa, atuais administradores do negócio. Hoje, a Dolce Gusto se prepara para abrir as portas pela primeira vez em Porto Alegre, onde seguirá a tradição da confeitaria desenvolvida pela família, dando foco na experiência do cliente, café em refil e alimentos saudáveis.



De acordo com Vanderlei, a negociação com o investidor e futuro proprietário da unidade de Porto Alegre, Luciano Berwig, começou há dois anos. “Vivi toda a história da Dolce Gusto, e se o Luciano chegasse antes, não teríamos a segurança de hoje. Foram dois anos de estudo, de mapeamento da jornada do cliente, melhoria na acústica e conforto do ambiente, de bem-estar e treinamento do funcionário nas unidades de Bento Gonçalves. Quando conseguimos alinhar todas essas coisas, fica gostoso de trabalhar”, descreve.



A confeitaria, localizada no Centro Histórico, ainda passa por obras, com previsão de inauguração para o início do próximo ano. O empreendedor explica que o foco do negócio, que já está no mercado há 50 anos, é manter constantes atualizações para o conforto do seu público. “ Quando uma empresa envelhece, costuma ficar mais lenta em suas escolhas, mas nós estamos indo por outro lado. ”, explica.

LEIA TAMBÉM> Franquia focada em comida mexicana abre nova loja em Novo Hamburgo



Parte do esforço por um ambiente agradável está na escuta das reclamações recebidas, no cuidado com os processos de produção e na escolha por ingredientes naturais, conta Vanderlei. “Enfrentávamos um problema quando as pessoas pediam um café com pouco leite, por exemplo. ‘Pouco leite’ é um conceito diferente para mim ou para você. Estudamos para criar padrões. Quando há uma reclamação do cliente, algum detalhe pode ter se perdido, e deve ser revisto e ajustado”, pontua. Vanderlei Dalla Costa e Luciano Berwig estão à frente da Dolce Gusto Confeitaria de Porto Alegre Nathan Lemos/JC



Na cozinha, ele conta que o carro-chefe são as tortas, com receitas que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos. “São receitas caseiras, que levam ingredientes selecionados”. Dentre os sabores preferidos da clientela, está a torta de morango com chocolate, que leva frutos colhidos na plantação própria dos empreendedores, na cidade de Pinto Bandeira. O padrão de escolhas por produtos orgânicos ou menos prejudiciais à saúde se repete em todas as receitas e foi sendo incorporado à produção ao longo dos anos, de acordo com Vanderlei. “Alface, rúcula, todos são plantados por nós. Utilizamos exclusivamente o alho-poró nas receitas e há uma seleção de açúcares usados, sendo, na maioria dos casos, o mascavo”, conclui.



Luciano, que ficará à frente da confeitaria em Porto Alegre, conta como foi o encontro com a Dolce Gusto. “Percebi que ele (Vanderlei) tinha um conhecimento maior do que o meu. Já tive uma loja que tinha dado certo, tenho essa experiência e acredito que a nova loja irá trazer um diferencial para o Centro Histórico”, explica. Parte do esforço por um ambiente agradável está na escuta das reclamações recebidas, no cuidado com os processos de produção e na escolha por ingredientes naturais, conta Vanderlei. “Enfrentávamos um problema quando as pessoas pediam um café com pouco leite, por exemplo. ‘Pouco leite’ é um conceito diferente para mim ou para você.”, pontua.Na cozinha, ele conta que o carro-chefe são as tortas, com receitas que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos. “São receitas caseiras, que levam ingredientes selecionados”. Dentre os sabores preferidos da clientela, está a, na cidade de Pinto Bandeira. O padrão de escolhas por produtos orgânicos ou menos prejudiciais à saúde se repete em todas as receitas e foi sendo incorporado à produção ao longo dos anos, de acordo com Vanderlei. “Alface, rúcula, todos são plantados por nós. Utilizamos exclusivamente o alho-poró nas receitas e há uma seleção de açúcares usados, sendo, na maioria dos casos, o mascavo”, conclui.Luciano, que ficará à frente da confeitaria em Porto Alegre, conta como foi o encontro com a Dolce Gusto. “Percebi que ele (Vanderlei) tinha um conhecimento maior do que o meu. Já tive uma loja que tinha dado certo, tenho essa experiência e acredito que a”, explica.

LEIA TAMBÉM> Bar na Cidade Baixa aposta em cachaças e valorização da cultura brasileira

De acordo com os sócios, o carro-chefe são as tortas doces e salgadas DOLCE GUSTO/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/JC



Em sua cidade natal, a Dolce Gusto possui uma unidade na região turística de Bento Gonçalves, outra no bairro Botafogo e a mais recente, que fica na entrada do município.



Após a abertura da última unidade, em 2009, os empreendedores realizaram uma pesquisa para descobrir o que os clientes esperavam da Dolce Gusto. “Percebemos nessa pesquisa que o cliente da loja do Centro não tinha tempo de esperar para ser atendido na mesa, precisava de um atendimento mais rápido. Foi assim que elaboramos o modelo que vem hoje para Porto Alegre. Mudamos os processos de trabalho. Com a agilidade, nossas vendas subiram consideravelmente”, conta Vanderlei.



Luciano enfatiza que está confiante no diferencial do produto para o bairro, e dá ênfase à aplicação de um modelo de café express, onde a bebida é vendida em refil e atende ao público que procura agilidade. “É uma ideia própria e funcional que aplicaremos aqui. Além disso, é uma empresa familiar e, agora, um sonho meu de seguir ao lado deles.” Quando fundada, a empresa funcionava como uma sociedade, com mais dois integrantes da família. O negócio era voltado para produtos de padaria, como pães, biscoitos e cucas, e manteve o formato até 1978. Em 1988, a empresa se estabeleceu enquanto confeitaria, dando início à produção de tortas, doces e salgados.Em sua cidade natal, a Dolce Gusto possui uma unidade na região turística de Bento Gonçalves, outra no bairro Botafogo e a mais recente, que fica na entrada do município.Após a abertura da última unidade, em 2009, os empreendedores realizaram uma pesquisa para descobrir o que os clientes esperavam da Dolce Gusto. “, precisava de um atendimento mais rápido. Foi assim que elaboramos o modelo que vem hoje para Porto Alegre. Mudamos os processos de trabalho. Com a agilidade, nossas vendas subiram consideravelmente”, conta Vanderlei.Luciano enfatiza que está confiante no diferencial do produto para o bairro, e dá ênfase à aplicação de um modelo de café express, onde a bebida é vendida em refil e atende ao público que procura agilidade. “É uma ideia própria e funcional que aplicaremos aqui. Além disso, é uma empresa familiar e, agora, um sonho meu de seguir ao lado deles.”

Nova unidade



A nova Dolce Gusto Confeitaria será localizada na Rua dos Andradas, nº 1649. A confeitaria oferecerá café em refil e as tradicionais tortas da casa. A data de inauguração e horário de funcionamento ainda serão divulgados.