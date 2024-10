Com café temático para o Outubro Rosa, nova cafeteria do bairro Rio Branco aposta em atendimento familiar

A história da Dessert Coffee iniciou em junho deste ano, e a abertura da cafeteria veio como uma transformação para os empreendedores. Administrada por quatro integrantes de uma família de Viamão, a ideia de começar um negócio juntos surgiu no período das enchentes no Estado, quando três deles estavam desempregados. Com cafés temáticos para datas especiais, como o Outubro Rosa, o negócio pretende levar mais opções para os amantes de café especial na região do bairro Rio Branco.



Cassiana França Ribeiro, mais conhecida como Cassi, vive o dia a dia da cafeteria ao lado da mãe, Marlene Donimiak França, do padrasto, Luís Fernando Onzi, e de seu marido, Elison Araújo Monteiro. A empreendedora conta que o momento difícil levou à decisão de apostar em uma mudança radical, e, assim, iniciaram as buscas por um espaço próprio. “Foi perfeito, porque o dono anterior do local queria muito vender e aceitou nossa proposta. Começamos a construir a Dessert que existe hoje. Sempre sentimos como se esse lugar já nos pertencesse”, explica.



A mudança foi rápida e a cafeteria passou a ser a paixão da família, que havia imaginado o negócio apenas de brincadeira ao longo dos últimos anos. “Minha mãe fazia cafés em casa e falávamos que, um dia, seria na nossa cafeteria, e agora é. Como somos uma família, nossa relação com o negócio e entre nós é diferente, tentamos trazer isso para o nosso público”, conta Cassi.



A equipe diz que este é o diferencial do estabelecimento: a aposta em um ambiente acolhedor. Além disso, Cassi explica que existem muitas clínicas na região, e que muitos dos clientes da Dessert são pacientes ou acompanhantes. “Nós temos interesse pela pessoa e por aquilo que ela tem a contar. Percebemos que muitos negócios estão excessivamente automatizados atualmente. É uma escolha nossa não utilizar nenhum tipo de atendimento de autosserviço. Fazemos questão do contato, servimos na mesa e com olho no olho”, pontua.



Com base na observação diária, os empreendedores acreditam que, ao menos, 60% dos clientes que conheciam o espaço antes da administração atual se tornaram clientes com retorno ao estabelecimento devido o atendimento individualizado que é oferecido hoje. Além disso, outro diferencial destacado pelos familiares é a produção própria e o foco em fornecedores locais.

Marlene Donimiak França, Luís Fernando Onzi e Cassiana França Ribeiro comandam o negócio TÂNIA MEINERZ/JC

Cardápio do Dessert Coffee



A cafeteria conta com cookies, croissants, bolos, empadas, pastéis de massa caseira, brigadeiros e tortinhas, sendo todos artesanais. Além das adições no cardápio que ocorrem a partir dos pedidos da clientela, como o ovo mexido e o bolinho caseiro. “Acho que, enquanto a gente brincava sobre abrir um negócio, o universo estava nos escutando, então realizamos. O sucesso vem de trazer aquilo que já sabemos com o nosso tempero. Sempre cozinhei, mas agora estou repartindo um pouco do sabor”, afirma Marlene, mãe de Cassi. À frente de muitas receitas da cafeteria, ela é formada em nutrição e trabalhou em escolas antes do empreendimento.



Cassi destaca, ainda, a origem do café servido na Dessert, com torrefação feita em Porto Alegre. Ela conta que o La Vieja Cafés Especiais também foi afetado pelas enchentes, e que, neste período, conheceram o seu trabalho. A parceria impulsionou os dois negócios, principalmente após uma grande perda dos materiais pelas águas. “Nós gostamos justamente do sabor diferenciado de um café especial, com pontuação 83, e com notas de açúcar mascavo, que são ideais para quando a bebida vem acompanhada de um doce”, conta a administradora. A Dessert recebe novas torras semanalmente para os seus cafés.

O espaço é ponto de coleta de tampinhas para o Imama TÂNIA MEINERZ/JC



A família explica que existe um esforço em integrar ao negócio causas que representam os ideais dos empreendedores. Por iniciativa própria, a cafeteria se tornou um ponto de coleta do Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul). O Imama é uma instituição sem fins lucrativos que busca a conscientização da sociedade gaúcha acerca da importância dos cuidados com a saúde da mama, enfatizando a necessidade da detecção precoce do câncer de mama. Na Dessert Coffee, é possível doar tampinhas de garrafas, que são revertidas em fundos para auxiliar no tratamento e recursos para o projeto.

Como forma de atrair o interesse dos clientes, a cafeteria está produzindo um dos seus cafés mais procurados, o caramelo latte gelado, na cor rosa . “No mês de outubro, que é alusivo à conscientização ao câncer de mama, focamos nisso. Somos uma ponte para o assunto, para estimular a prevenção e o olhar para si, principalmente pelo nosso grande público feminino. As pessoas sempre ficam impressionadas com a cor da bebida, então já estamos planejando um novembro com cafés azuis, em referência à campanha de combate ao câncer de próstata”, conta Cassi.

O café cor-de-rosa, alusivo ao Outubro Rosa, é um dos destaques do negócio TÂNIA MEINERZ/JC



Para a cafeteria, os meses marcam também a chegada do novo cardápio para dias mais quentes, que contará com opções mais refrescantes como espresso tônica, sucos e drinks, que serão uma novidade da casa. "Recebemos muitos pedidos para adicionar bebidas alcoólicas, e faremos isso para nos tornarmos ainda mais um ponto de encontro. No verão, queremos ser uma parada para quem vem ao parque, passeando com os amigos, com as crianças ou com o seu pet", esclarece. Como parte da missão de tornar o ambiente acolhedor, a Dessert Coffe criou o seu espaço pet friendly, com local para descanso, ração e água.



Para o futuro, Cassi conta que a cafeteria pretende dar cada vez mais espaço para os materiais e comportamentos responsáveis com o meio ambiente. Com a ampliação do espaço, os empreendedores perceberam um aumento na produção de lixo. “Trocamos todos os copos plásticos por copos biodegradáveis e tampinhas de papel, o próximo passo será o uso apenas de canudinhos de inox”, conclui.



Para o futuro, Cassi conta que a cafeteria pretende dar cada vez mais espaço para os materiais e comportamentos responsáveis com o meio ambiente. Com a ampliação do espaço, os empreendedores perceberam um aumento na produção de lixo. "Trocamos todos os copos plásticos por copos biodegradáveis e tampinhas de papel, o próximo passo será o uso apenas de canudinhos de inox", conclui.

Os valores dos cafés vão do espresso simples, por R$ 7,00, até o latte caramelo maquiado, releitura da casa do famoso café do Starbucks, por R$ 17,00. Dentre os doces e salgados, os preços variam do brigadeiro por R$ 6,00 ao croissant, de R$ 22,00.

O Dessert Coffee fica na rua Schiller, nº 16, no bairro Rio Branco TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento do Dessert Coffee



A Dessert Coffee está localizada na rua Schiller, n° 16, no bairro Rio Branco. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, com delivery das 9h às 18h. Para a temporada de verão, a cafeteria passará a abrir também aos sábados, com horário a ser divulgado.