Marca de roupas streetwear do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, apoia projetos e atletas locais

Foi com o desejo de iniciar um negócio próprio e de promover um impacto social positivo em sua comunidade que Fernando Brites e Davi Besson deram os primeiros passos em direção à criação da Banking. A marca de roupas streetwear - um estilo inspirado pela cultura de rua, que inclui elementos do hip-hop e do skate à moda -, nasceu das vivências dos amigos no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.



A marca foi idealizada na adolescência dos empreendedores, mas, como conta Davi, ainda com uma essência muito revolucionária que foi sendo lapidada ao longo do tempo. “Eu e o Brites estudamos no mesmo colégio e fomos estreitando a nossa relação fora dele, primeiramente, como cliente e fornecedor de materiais esportivos. Nossa relação também inclui meu pai e minha mãe, Darci e Solange, como amigos e fabricantes”, conta Davi.



A parceria fez o projeto da dupla sair do papel em 2014. “Em um determinado momento, após alguns anos de colaboração, alinhamos nossos ideais e o Brites nos apresentou todo um planejamento para que pudéssemos nos organizar como um todo e impactar positivamente a vida de mais pessoas”, explica. Atualmente, Fernando é o responsável pela representação da marca e pelo contato com as instituições e atletas. Enquanto Davi, que é publicitário, atua na criação e na logística.

A marca preza por peças esportivas e funcionais para atletas, ou elegantes e confortáveis para quem curte o estilo, a marca conta com modelagens próprias, confeccionadas sob encomenda EVANDRO OLIVEIRA/JC



Desde sua fundação, a Banking é uma marca independente com raízes no skateboard - uma modalidade em que o skatista realiza manobras em superfícies diversas, como calçadas e meios-fios, consolidada como a prática comum nas ruas. De acordo com os idealizadores, para atingir o objetivo da Banking, é necessário ir além das estampas alternativas e do vestuário; é preciso estar nas ruas das quais a marca fala . “Cresci aprendendo sobre esporte e educação com a minha família. Minha mãe sempre trabalhou muito para me dar acesso ao estudo. Perdi amigos e familiares por motivos delicados, associados ao acesso à educação. Hoje, tento utilizar os valores que aprendi com eles para seguir este trabalho, principalmente através do esporte”, conclui Fernando.



A marca de roupas streetwear nasceu das vivências dos amigos no bairro Bom Jesus EVANDRO OLIVEIRA/JC



Conforme os empreendedores, essas parcerias são realizadas com instituições de ensino e equipes esportivas, com o objetivo de ajudar a financiar programas e criar oportunidades para os jovens das comunidades da Capital.



Hoje, o apoio recorrente da Banking está concentrado no atleta Bryan Brião. Com 16 anos, ele treina Judô e Jiu-jítsu. Com o apoio da marca, o atleta recebe auxílio no pagamento das inscrições nas competições das duas modalidades, além de transporte e alimentação. Brayan é do bairro Rubem Berta e iniciou nos esportes como forma de superar as dificuldades enfrentadas devido ao bullying. Colecionando conquistas, ele já foi duas vezes campeão de bronze no Campeonato Sul Brasileiro de Judô e medalhista de ouro na 16ª Copa Rio Internacional de Judô.



