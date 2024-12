Armazéns, casa de carnes e loja de chocolates: conheça 7 novas operações gastronômicas de Porto Alegre

1. Just Chocolate

Just Chocolate, Paula Moraes NATHAN LEMOS/JC

Just Chocolate abriu suas portas no início deste mês de dezembro e tem como foco chocolates bean-to-bar desenvolvidos pela empreendedora Paula Moraes, além de marcas premiadas. O método de produção que diz respeito a chocolates produzidos com grãos de alta qualidade, em pequenos lotes e com rastreabilidade da origem dos insumos. O empreendimento fica na Galeria Casa Prado, na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento. abriu suas portas no início deste mês de dezembro e tem como foco chocolates bean-to-bar desenvolvidos pela empreendedora Paula Moraes, além de marcas premiadas. O método de produção que diz respeito ados insumos. O empreendimento fica na Galeria Casa Prado, na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento.

2. Armazém do Mercado

Comandado por Marcelo Cavichioli, o Armazém do Mercado, tradicional loja do Mercado Público, abriu uma nova unidade na avenida Assis Brasil ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC



A loja de produtos para confeitaria opera desde 2001 no Mercado Público de Porto Alegre e foi um dos diversos negócios atingidos pelas enchentes. Com uma nova unidade na avenida Assis Brasil, nº 2115 , no bairro Passo D'Areia, o Armazém do Mercado permanece com os mesmos produtos, mas agora em um espaço mais amplo na Zona Norte. operação é de segunda a sextas, das 9h às 18h30min. Aos sábados, das 8h às 18h. A loja de produtos para confeitaria opera desde 2001 no Mercado Público de Porto Alegre e foi um dos diversos negócios atingidos pelas enchentes. Com uma, no bairro Passo D'Areia, opermanece com os mesmos produtos, mas agora em um espaço mais amplo na Zona Norte. operação é de segunda a sextas, das 9h às 18h30min. Aos sábados, das 8h às 18h.

3. Merece

Amanda Maschendorf e Carlos Thompson são os rostos por trás da Merece, novidade no bairro Rio Branco JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Merece. O local, situado em um pequeno espaço na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, busca oferecer cortes clássicos para churrasco, como vazio, costela e molleja, com foco em fornecedores da região Sul do Estado . A Merece está localizada na rua Miguel Tostes, nº 450, no bairro Rio Branco, e opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. Aos domingos, das 10h às 14h. Foi com o objetivo de trazer um pouco de Bagé para a Capital que os empreendedores Amanda Maschendorf e Carlos Thompson Flores criaram a casa de carnes. O local, situado em um pequeno espaço na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, busca. A Merece está localizada na rua Miguel Tostes, nº 450, no bairro Rio Branco, e opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. Aos domingos, das 10h às 14h.

4. Free Kitchen

Sílvia Levenfus comanda a Free Kitchen, marca de doces inclusivos TÂNIA MEINERZ/JC

Free Kitchen conta um quiosque no Shopping Iguatemi. Por lá, todos os produtos são seguros para celíacos e intolerantes à lactose . Além disso, 90% deles são sem açúcar e veganos. No cardápio, estão disponíveis tortas, brownies, panfortes e chocolates em geral. A operação está localizada no segundo andar do shopping Iguatemi, avenida João Wallig, nº 1800, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h. Com foco em doces sem glúten, lactose, açúcar e insumos de origem animal, a marcaconta um quiosque no Shopping Iguatemi. Por lá,. Além disso, 90% deles são sem açúcar e veganos. No cardápio, estão disponíveis tortas, brownies, panfortes e chocolates em geral. A operação está localizada no segundo andar do shopping Iguatemi, avenida João Wallig, nº 1800, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

5. Casa Brasileira

Vinicius, Lu e Eduardo Muller estão à frente da Casa Brasileira, novidade no Centro Cultural Vila Flores EVANDRO OLIVEIRA/JC

Casa Brasileira é uma confeitaria especializada em doces produzidos com insumos brasileiros, localizada no Centro Cultural Vila Flores, no 4º Distrito de Porto Alegre . O empreendimento, que surgiu como delivery de comida com insumos nacionais típicos, busca explorar ingredientes brasileiros pouco utilizados no mercado, como cumaru, jambu e castanha de caju, e pretende oferecer um menu 100% orgânico. O empreendimento funciona de terça à sábado, das 9h30 às 18h, na rua São Carlos, n° 753. é uma confeitaria especializada em. O empreendimento, que surgiu como delivery de comida com insumos nacionais típicos, busca explorar ingredientes brasileiros pouco utilizados no mercado, como cumaru, jambu e castanha de caju, e pretende oferecer um menu 100% orgânico. O empreendimento funciona de terça à sábado, das 9h30 às 18h, na rua São Carlos, n° 753.

6. Armazém do Confeiteiro

Telmo Kader, a filha Carolina, e a esposa Débora Cristina Rosa Kader estão à frente do Armazém do Confeiteiro TÂNIA MEINERZ/JC