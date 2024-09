Clássico de Porto Alegre, Encouraçado Butikin já tem data para abrir as portas

retoma as atividades em outubro. O Encouraçado Butikin, que abriu as portas em 1965 no número 936 da avenida Independência, reabre no dia 9 de outubro. O espaço, fechado em 2003, abrigou outros negócios e, agora, volta à essência de uma das operações mais badaladas nos anos 1970 na capital gaúcha. Uma das casas noturnas mais clássicas de Porto Alegre. O, que abriu as portas em 1965 no número 936 da avenida Independência,. O espaço, fechado em 2003, abrigou outros negócios e, agora, volta à essência de uma das operações mais badaladas nos anos 1970 na capital gaúcha.

sala de audição, inspirada em propostas internacionais. "O Butikin Hifi é a nossa sala de audição. São equipamentos de som high tech e somente vinil é tocado aqui, com um som de alta definição. Foi tudo pensado para ter a mesma qualidade de bares de audição do Japão, de Nova York. É o primeiro bar de audição do Rio Grande do Sul nesse nível e nessa qualidade sonora", afirma Sofia sobre o espaço que ela define como a alma do Encouraçado. " Foi todo restaurado, tem uma vibe vintage, remete à casa original. É uma homenagem ao Rui Sommer. É o porão da casa, a essência . A sala de audição nossa vedete, a nossa paixão", afirma, referindo-se ao responsável por criar o espaço na década de 1960. Quem está à frente da novidade são os sócios Ricardo Niemec, Sofia Refinetti e Eduardo Alvares, filho de Dudu Alvares, conhecido como Rei da Noite e responsável pelo comando da boate entre 1981 e 1991. Na nova versão da casa noturna, a grande novidade é a, inspirada em propostas internacionais. ". Foi tudo pensado para ter a mesma qualidade de bares de audição do Japão, de Nova York.", afirma Sofia sobre o espaço que ela define como a alma do Encouraçado. ". A sala de audição nossa vedete, a nossa paixão", afirma, referindo-se ao

A empreendedora conta que a ideia da sala de audição surgiu da paixão dos sócios pela música. "Gostamos de música, de banda de rock, viajamos para acompanhar turnê do AC/DC, do Eric Clapton. Quando não tem show, vamos a bares de audição internacionais. A ideia não é ficar em silêncio ouvindo, porque no Japão tem bares que são assim. Aqui, será como se você estivesse na sua casa, colocando um disco para um amigo ouvir. A proposta é um som de alta fidelidade, com uma curadoria musical", explica, destacando que os vinis foram trazidos de viagens. "São muito especiais, escolhidos a dedo para tocar aqui", garante. Operando com reservas, a sala audição comportará 60 pessoas, de acordo com a proposta intimista que os sócios pretendem oferecer.

Cada ambiente da casa é separado e isolado acusticamente para receber diferentes atrações. Além do Butikin Hifi, há o Butikin Hall, que fica no segundo andar. O espaço será destinados para eventos privados e receberá, nas quintas-feiras, um duelo de pianos. "É uma novidade. Nossos duelistas dessa temporada são o Gonzalo Lamego e a Mari Kerber. São dois pianos no centro e um baterista, como se fosse uma grande arena, com várias pessoas em volta. As pessoas pedem músicas e os duelistas têm que tocar, sempre respeitando a curadoria musical. É só rock, pop e brasilidades", explica sobre a novidade, que ocupa a clássica sala com janelões para a avenida Independência.

A novidade fica por conta do Clube 936, uma área nova, construída pelos sócios, que fica na parte de trás da casa original. O espaço será destinado a festas, com DJ, e espaço para shows de bandas. Por enquanto, a programação fixa do espaço contará com jazz nas terças-feiras e bandas de rock aos sábados. Sofia explica que outras ideias, como um dia dedicado a vozes femininas, devem entrar na programação em breve.

Sofia Refinetti é uma das sócias da nova operação do Encouraçado Butikin NATHAN LEMOS/JC

Outra novidade é a cozinha, que foi construída no local, a fim de garantir uma gastronomia mais elaborada na operação, com foco na cozinha afetiva. O cardápio será inspirado no bioma Pampa e na Mata Atlântica. "É um cardápio diferenciado, com finger food. A ideia é que a pessoa possa ir para pista de dança e comer", diz Sofia, destacando as croquetas de pato, arancini caprese e coxinha de pastrami. Já os drinks, desenvolvidos por Waka Morishita, vice-campeã do reality Shaking the Bar, homenageiam personalidades importantes para a história da casa noturna. "A Waka, que é uma referência, estudou as personalidades para fazer os drinks com a essência de cada pessoa", conta a empreendedora. Entre os homenageados, estão os primeiros proprietários da casa Rui Sommer e Dudu Alvares, Josephine Baker, cantora e dançarina francesa que visitou o Encouraçado Butikin durante passagem por Porto Alegre, Nara Leão, responsável pelo show inaugural da casa, e Ivette Brandelise, pioneira na TV, no rádio e no teatro.

O Encouraçado Butikin abre as portas para o público no dia 9 de outubro, com uma festa beneficente. Os ingressos custam R$ 500,00 e podem ser adquiridos através do WhatsApp (53) 9917-37278. De acordo com Sofia, 80% da renda será revertido ao Instituto da Criança com Diabete e à ONG Sol Maior. "É uma iniciativa para apoiar Porto Alegre, retribuir o carinho que as pessoas têm pelo Encouraçado", diz a empreendedora, ressaltando a emoção de dar vida novamente a um clássico da cidade. "Não é só trazer isso de volta, é estar dentro da estrutura. Estamos muito felizes. É bastante emocionante. É um bastão que foi passado para gente. Isso aqui tem uma energia especial. Não sou gaúcha, sou de São Paulo, moro no Rio Grande do Sul há 16 anos e me apaixonei pela casa, pela história. Foi emocionante quando conseguimos chegar nos arcos e nos tijolos originais. Se foi emocionante para mim, imagina para quem viveu uma adolescência aqui. É um presente e uma emoção estar nesse ponto que é um marco cultural da cidade", afirma Sofia.