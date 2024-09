Barco pirata que navegará pelo Guaíba já tem data para começar a operar em Porto Alegre

Stéfani Rodrigues

25 Setembro 2024

O navio Fantástico fará três passeios para até 130 passageiros

Porto Alegre ganha uma nova atração turística a partir do próximo sábado (28). O navio pirata Fantástico, uma embarcação temática da empresa Ventos do Sul, tem como objetivo trazer diversão e aventura para o público da Capital por meio do Aventura Pirata POA. O projeto, idealizado pelo empresário Everson Carpes, é uma novidade nas águas do Guaíba e busca, de acordo com o empreendedor, aliar entretenimento e turismo náutico. Com decoração inspirada no universo dos piratas, as duas embarcações da Ventos do Sul oferecerão passeios temáticos que contarão com interação com personagens fantasiados, músicas temáticas e atividades que remetem à vida dos corsários. “Queremos proporcionar uma experiência completa, que transporte as pessoas para um mundo de aventura enquanto apreciam as belezas do Guaíba”, explica Everson. O início das operações, marcado para o próximo sábado (28), ocorreria no mês de maio, mas foi adiado em decorrência da enchente. “O barco maior estava em Florianópolis e levaria 76 horas para chegar em Porto Alegre. Quando a embarcação estava na altura de Torres, a tripulação informou que a previsão de muita chuva para os dias seguintes dificultaria a chegada aqui, então decidimos atracar até que fosse seguro continuar a viagem. Jamais imaginamos a tragédia que viria nos próximos dias”, confessa. Apesar dos meses de espera, Everson conta que nunca pensou em desistir. “Foi um período difícil, mas ficamos resilientes, retomamos o projeto e, agora, enfim, vamos lançar. Em momento algum pensei em desistir a ideia, porque acredito que isso também faz parte da autoestima da cidade. Esse projeto se junta a uma ideia de reconstrução, de que hoje a população vai poder contar com uma proposta de turismo diferente que vai trazer alegria”, ressalta. O empreendedor também comenta que, para os próximos meses, a Ventos do Sul e a GAM3, empresa concessionária do Parque Harmonia e do trecho 1 da orla, preparam novos pontos para que o público que frequenta a orla do Guaíba tenha acesso ao turismo náutico.