Passeio em navio com temática pirata é novidade em Porto Alegre

As águas do Guaíba já têm data para ficarem mais agitadas. A partir de 18 de maio, entrará em operação a Aventura Pirata Porto Alegre, projeto da empresa Ventos do Sul que fará passeios diários em duas embarcações com temática pirata. A ideia é do empresário e advogado Everson Carpes, que se inspirou em passeios piratas em outros estados para iniciar o projeto em Porto Alegre.



O idealizador da iniciativa viu uma oportunidade única em Porto Alegre, uma vez que percebeu a falta de opções de turismo náutico temático na cidade. O projeto contará com duas embarcações temáticas: o Fantástico, com capacidade para 150 pessoas, e a Piratinha, para até 30 passageiros. Ambas prometem proporcionar uma experiência única aos participantes, com tripulações piratas, shows temáticos e roteiros turísticos que exploram as belezas naturais e históricas da Capital.



De acordo com o empreendedor, suas metas são altas. “Talvez, esteja me faltando um pouco de modéstia, mas quero revolucionar o turismo náutico na cidade de Porto Alegre ”, declara. Para isso, o empresário afirma ter investido aproximadamente R$ 2 milhões na aquisição das embarcações.

A maior embarcação, o Fantástico, fará um passeio com cerca de duas horas de duração, iniciando no Atracadouro Nico Fagundes, próximo à Usina do Gasômetro, e seguirá rumo à Ilha das Pedras Brancas, na divisa da Capital com a cidade de Guaíba. A ideia de Everson é negociar com a prefeitura da cidade vizinha um acordo para a revitalização da área, para que o Fantástico possa atracar na ilha, como uma parada durante o passeio.



Já a embarcação de menor porte, o Piratinha, fará um passeio similar ao de outras embarcações que já atuam no turismo náutico na cidade, iniciando a rota no Cais Embarcadero, seguindo rumo às ilhas da Pólvora e da Pintada, contornando a Ilha das Flores e retornando à Orla do Guaíba.

Além do passeio pelo Guaíba e pelo delta do rio Jacuí, o projeto busca não apenas entreter, mas também educar e conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação ambiental e da história local por meio da equipe de artistas engajada em fazer com que a experiência seja única, como conta Everson.



Ainda de acordo com o empresário, muitas novidades serão reveladas posteriormente, as já divulgadas são interações entre os barcos, com piratas em jet skis, e o passeio noturno, em que Everson pretende realizar o pagode do pirata. "As embarcações serão todas iluminadas. Este passeio noturno será um verdadeiro show. Quem estiver passando pela avenida Beira Rio ou pela orla da Zona Sul vai ver a embarcação iluminada e com música", revela.

Para além do turismo, Everson também pretende investir no lado social da empresa. A ideia é que, uma vez por semana, a embarcação Fantástico realize passeios solidários com crianças da rede pública de ensino, casas de acolhimento e as assistidas por instituição do terceiro setor.