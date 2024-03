Agência de turismo movimenta a cidade com caminhadas com foco na história

Celebrando 252 anos, Porto Alegre segue sendo destino escolhido por muitos turistas para os mais variados objetivos. Só na última semana, o South Summit 2024 trouxe mais de 23,5 mil pessoas de 55 nacionalidades à Capital. Conhecendo e vivendo o potencial da cidade, os guias de turismo Evandro Costa e Tâmara Correa apostaram na criação da Viva POA, empresa de turismo pensada para quem quer conhecer Porto Alegre e para quem já é daqui e quer descobrir mais sobre a cidade.

Com mais de uma década de atuação no ramo do turismo, os sócios perceberam, durante a pandemia, que aquele era o momento propício para resolver uma inquietação. Na percepção da dupla, não havia, até aquele momento, um projeto focado no turismo pela Capital, que destacasse as riquezas culturais e históricas da cidade. Durante a pandemia, os sócios, que também são professores na área do turismo, compartilharam do desejo de focar em Porto Alegre e idealizaram juntos o Viva POA.

Em outubro de 2020, Tâmara e Evandro resolveram apostar, e utilizaram um momento de atenuação da pandemia para realizar a primeira caminhada guiada pela Capital. "Percebemos um incômodo nos próprios moradores e moradoras da cidade, que sentiam essa necessidade e curiosidade de se aproximar dos espaços que temos em Porto Alegre", conta Evandro.

Nestes três anos, a dupla expandiu os caminhos e passou a oferecer diversas novas rotas, como a pedalada pela orla do Guaíba, que ocorre às terças-feiras, o tour Bares de POA e o tour Lendas Urbanas de POA, que são realizados mediante agendamento. Os sócios contam que a virada de chave mais recente aconteceu em julho de 2023, quando passaram a oferecer os serviços durante a semana. De acordo com a dupla, o maior volume de buscas para os roteiros durante a semana é de turistas, enquanto as rotas que ocorrem nos fins de semana têm procura maior por parte de residentes de Porto Alegre e região.

Evandro e Tâmara acreditam que o grande diferencial do Viva POA está na paixão em contar histórias, sejam elas documentadas nos livros de história ou vivenciadas pelos próprios moradores. Para eles, é essa conexão com o passado e com a vivência diária da cidade que torna as caminhadas tão especiais e memoráveis para aqueles que participam. "Nosso nome, Viva POA, vem justamente da diferença entre morar na cidade, que tem o teu CEP, e o viver a cidade em que tu estás interagindo, que entende o porquê das coisas acontecerem como acontecem", explicou Evandro.

Com roteiros que vão de um a três quilômetros, os passeios têm média de duas horas de duração e percorrem locais clássicos, como a Casa de Cultura Mário Quintana, o Museu Júlio de Castilhos e o Monumento aos Açorianos. Os valores dos passeios variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00, além dos free walkings, realizados gratuitamente no último sábado de cada mês. Além das modalidades pensadas para turistas, moradores da cidade e empresas, o Viva POA tem rotas pensadas para passeios escolares, no centro da Capital, ou o Porto Alegre 360º, com quatro horas de duração. O negócio também conta com parcerias com agências de viagem e com o Cisne Branco, em que aqueles que realizarem o passeio com o barco podem participar em seguida do tour pelo Centro Histórico.

Além de proporcionar experiências turísticas, os sócios lembram que também são empreendedores. Evandro e Tamara enfrentam desafios comuns a qualquer negócio, apoiando-se na comunidade local e nas parcerias estabelecidas com órgãos públicos e outras empresas do setor turístico. "Quando iniciamos o projeto, sabíamos que seria necessário insistir. Já vimos vários outros pequenos negócios começarem e, alguns meses depois, encerrarem as atividades. Seja porque não viam um retorno, ou por não termos um fluxo grande de turistas como outras capitais", rememorou Evandro.

Embora saibam que Porto Alegre nunca se identificou como uma cidade turística, a dupla acredita que é possível modificar essa ideia no imaginário popular, especialmente retendo aqueles turistas que vêm à cidade apenas de passagem, muitas vezes em direção à Serra Gaúcha, como Gramado e Canela, ou para o Vale dos Vinhedos, como as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi.