Com R$ 34 milhões em vendas, marca de sapatos de Campo Bom comemora cinco anos e abrirá loja em SP

Comemorando cinco anos de operação, a marca de sapatos Meu Sapato Preto (@meusapatopreto) nasceu em Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e, agora, prepara-se para a inauguração da primeira loja física em São Paulo, onde concentra seu maior público. Com R$ 34 milhões em vendas em cinco anos de operação, a marca está prestes a lançar a primeira linha de bolsas na segunda quinzena de outubro.



A Meu Sapato Preto surgiu como uma solução para o descarte do couro remanescente da produção da fábrica dos pais do CEO da marca, Mateus Barcelos de Menezes. Ainda em 2019, a marca foi criada com a proposta de tingir de preto todo o couro que sobrava da produção da Zanni Barcelos. "A ideia era resolver toda essa questão de descarte", conta o CEO. No entanto, devido à alta demanda, o processo precisou ser adaptado. "A marca tem uma produção muito maior do que projetávamos no início", explica ele.

LEIA TAMBÉM> Casal de gaúchos comanda café vegano em Lisboa



Em 2020, a Meu Sapato Preto deu origem a outra marca, a Meu Sapato Colorido (@meusapatocolorido), que está prestes a abrir seu primeiro ponto físico no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A marca é independente e foi criada como resposta aos desafios enfrentados pela fábrica durante a pandemia de Covid-19. "Tivemos pedidos cancelados e estoque de produtos de outra marca, o que nos levou a criar o Meu Sapato Colorido. Tanto o Meu Sapato Colorido quanto o Meu Sapato Preto nasceram para resolver problemas industriais", declara Mateus.



Atualmente, a Meu Sapato Colorido passa por um processo de rebranding, mantendo a proposta de criar sapatos a partir de sobras de couro, o que torna suas linhas limitadas e exclusivas. A marca se prepara para abrir seu primeiro ponto físico fora da casa conceito da Meu Sapato Preto, em Campo Bom. "Provavelmente, vamos optar por quiosques, que exigem um investimento menor", diz Mateus, ressaltando que o Meu Sapato Colorido vende mais em lojas físicas que no digital, ao contrário da Meu Sapato Preto, cujo e-commerce responde por 92% das vendas. Fábrica Zani Barcelos onde são produzidos os sapatos das marcas Meu Sapato Preto e Meu Sapato Colorido TÂNIA MEINERZ/JC



“A cliente da Meu Sapato Preto tem entre 25 e 34 anos, um público bem estabelecido. Já o Meu Sapato Colorido atende desde os 25 até os 80 anos. Temos um público mais diverso", comenta.



Em janeiro de 2020, a Meu Sapato Preto passou por uma transformação devido à pandemia. "De janeiro a maio de 2020, crescemos 10 vezes", afirma Mateus. Segundo ele, durante esse período, o foco foi manter a fábrica em operação e preservar os empregos, mesmo em um momento de incerteza para o setor calçadista, no qual várias fábricas demitiram em massa. “Nós resistimos, esperando entender como o mercado se acomodaria. Quando faltou produto no mercado, estávamos prontos para abastecer”, explica.



Com a pandemia, a Meu Sapato Preto se separou oficialmente da fábrica Zanni Barcelos e passou a focar no varejo e no e-commerce para se adaptar à nova realidade. “ Nosso canal de varejo está crescendo 30% , enquanto o B2B, focado na fábrica, não apresenta o mesmo desempenho”, afirma o CEO.



Mateus vê o futuro do varejo como uma integração entre o físico e o digital. "O cliente decide onde quer comprar, seja online ou presencialmente, desde que seja da mesma marca. Estamos caminhando nessa direção, expandindo nossos espaços físicos para oferecer essa liberdade ao cliente." Em 2020, a Meu Sapato Preto deu origem a outra marca, a(@meusapatocolorido), que está prestes a abrir seu primeiro ponto físico no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A marca é independente e foi criada como resposta aos. "Tivemos pedidos cancelados e estoque de produtos de outra marca, o que nos levou a criar o Meu Sapato Colorido.", declara Mateus.Atualmente, a Meu Sapato Colorido passa por um processo de rebranding, mantendo a proposta de criar sapatos a partir de sobras de couro, o que torna suas. A marca se prepara para abrir seu primeiro ponto físico fora da casa conceito da Meu Sapato Preto, em Campo Bom. "Provavelmente, vamos optar por quiosques, que exigem um investimento menor", diz Mateus, ressaltando que o Meu Sapato Colorido vende mais em lojas físicas que no digital, ao contrário da Meu Sapato Preto, cujo“A cliente da Meu Sapato Preto tem entre 25 e 34 anos, um público bem estabelecido. Já o Meu Sapato Colorido atende desde os 25 até os 80 anos. Temos um público mais diverso", comenta.Em janeiro de 2020, a Meu Sapato Preto passou por uma transformação devido à pandemia. "De janeiro a maio de 2020, crescemos 10 vezes", afirma Mateus. Segundo ele, durante esse período,, mesmo em um momento de incerteza para o setor calçadista, no qual várias fábricas demitiram em massa. “Nós resistimos, esperando entender como o mercado se acomodaria. Quando faltou produto no mercado, estávamos prontos para abastecer”, explica.Com a pandemia, ae passou a focar no varejo e no e-commerce para se adaptar à nova realidade. “, enquanto o B2B, focado na fábrica, não apresenta o mesmo desempenho”, afirma o CEO.. "O cliente decide onde quer comprar, seja online ou presencialmente, desde que seja da mesma marca. Estamos caminhando nessa direção, expandindo nossos espaços físicos para oferecer essa liberdade ao cliente."

Atualmente, a casa conceito da marca está localizada em Campo Bom. Com uma área de 750 m², o local recebe um pequeno museu contando a história da marca, showroom, espaço de desenvolvimento e criação do produto, além de salas comerciais e de gestão.

Casa do Meu Sapato Preto, em Campo Bom TÂNIA MEINERZ/JC

Tradição familiar no setor calçadista



“Somos uma família de sapateiros. Sempre digo que, se não fosse o sapato, eu nem existiria”, conta Mateus. João Luiz Menezes, natural de Santo Ângelo, e Zani Barcelos, de Torres, se conheceram na década de 1980, em Novo Hamburgo. Ambos foram para a cidade em busca de emprego no setor calçadista.



“Quando nasci, meu pai disse: ‘meu filho vai ser jogador de futebol, vai resolver todos os negócios da família’. Ele até fez uma chuteirinha quando nasci, mas acho que acabei gostando mais de sapato do que de futebol”, conta o CEO.