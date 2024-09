Com unidades fechadas no RS desde a pandemia, rede de escolas de inglês retoma expansão

A Wise Up, franquia de escolas de inglês do grupo Wiser Educação, está retomando a expansão por meio de unidades físicas. A abertura de novas escolas ficou interrompida durante a pandemia de Covid-19, quando as aulas passaram a ocorrer apenas no formato online. Atualmente, são 60 pontos em operação espalhados pelo País, e a meta é chegar a 120 unidades até março de 2025.

Desde o ano passado, o interesse dos estudantes por aulas presenciais voltou a crescer, o que incentivou o grupo a focar na abertura de pontos físicos. “Estamos muito orientados para reconstruir a rede e buscar novos parceiros”, ressalta o diretor comercial da Wiser Educação, Edio Alberti.

A Wise Up oferece o ensino de inglês completo em um curso de 18 meses. Alberti explica que as aulas presenciais são o que há de mais próximo do intercâmbio para a melhor aprendizagem de um idioma. Sendo assim, ter uma escola perto de casa ou do trabalho é o melhor investimento para os alunos, e oferecer essa oportunidade também representa um excelente negócio para os empreendedores.

A rede reformulou a exigência de área das escolas de 500 metros quadrados para 200 metros quadrados. O tamanho reduzido reflete no valor do custo para implantação de uma unidade, que varia de R$ 400 mil a R$ 500 mil. O know-how e metodologia são fornecidos pela empresa. “A Wise Up entra com a marca forte e o franqueado com a força local, é ele quem conhece a região”, afirma o diretor.

O potencial do mercado gaúcho está no radar para atrair novos franqueados. As unidades da Wise Up no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (2), Caxias do Sul (2) e Erechim (1), fecharam durante a pandemia. Para captar novos empreendedores, será realizado um workshop no Rio Grande do Sul em novembro, onde a rede apresentará seu modelo de negócio.

“Esperamos abrir pelo menos uma escola no Estado. Tendo uma, já inicia o processo porque um franqueado com sucesso atrai outros”, destaca. Alberti acredita que há espaço para, em dois anos, voltar ao número anterior de cinco unidades em operação. Santa Catarina, por exemplo, tem uma unidade funcionando em Itajaí e um contrato por assinar para outra em Florianópolis.