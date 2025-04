LISTA: Cinco lugares para comprar peixe para Sexta-feira Santa em Porto Alegre

A sexta-feira que antecede o feriado de Páscoa, conhecida como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, é uma data significativa para os cristãos e uma oportunidade para empreendedores e negócios locais. Conforme as tradições, já que não pode consumir carne vermelha, os peixes são o foco da data. Confira abaixo uma lista com cinco lugares para comprar peixe em Porto Alegre.

1. Peixaria 59 Prime

Localizada no bairro Rio Branco, a Peixaria 59 Prime tem como proposta oferecer frutos do mar premium. No cardápio especial pensado para a Sexta-feira Santa, o bacalhau desfiado, com 500g por R$69,90, filé de salmão, por R$ 107,90 o quilo, e camarão tamanho médio, por R$ 57,90 o quilo, são alguns dos destaques.

• Peixaria 59 Prime (@peixaria59poa): rua Mariante, nº 424, bairro Rio Branco.

• As encomendas podem ser feitas via WhatsApp através do número (51) 994799824.

2. Bottega del Mare

A Bottega del Mare conta com diversas opções de frutos do mar BOTTEGA DEL MARE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

O empório da rua Quintino Bocaiúva oferece diversas opções de frutos do mar, além de ingredientes complementares para as receitas, como arroz para paella e massas. O negócio conta com entrega gratuita a partir de R$ 500,00, que ocorre em 40 minutos. Entre os destaques, estão pratos prontos, como Bacalhau à Brás, que deve ser finalizado no forno. Com 426g, o prato custa R$ 126,00.

• Bottega del Mare: rua Quintino Bocaiúva, nº 996, bairro Floresta.

• As encomendas podem ser feitas na loja online (bottegadelmare.ola.click/products) ou através do WhastApp (51) 99458-1342.

3. Japesca

Clássico do Mercado Público, a Peixaria Japesca está com JAPESCA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A Peixaria Japesca, no Mercado Público de Porto Alegre, é um dos pontos clássicos para comprar peixe na Capital. Entre os destaques para a data estão o filé de salmão premium, por R$ 129,00 o quilo, e o filé de peixe branco, por R$ 49,00 o quilo. O negócio conta com delivery.

• Peixaria Japesca: Mercado Público de Porto Alegre

• Os pedidos podem ser feitos na loja online (japesca.app/peixaria) ou pelo WhatsApp e telefone (51) 3226-4055.

4. Banca do Holandês

Uma das opções da Banca do Holandês é a quiche de bacalhau BANCA DO HOLANDÊS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A Banca do Holandês, que conta com três unidades na Capital, tem opções pensadas para a Sexta-feira Santa. Além de doces, o catálogo de Páscoa conta com opções de frutos do mar. Bacalhau lombo salgado, por R$ 214,50 para 500g, e quiche de bacalhau, por R$ 99,50, estão entre as opções.

• Banca do Holandês: Mercado Público de Porto Alegre; rua Plínio Brasil Milano, nº 1689; rua Pedro Ivo, nº 933.

• O catálogo pode ser consultado através do link (tinyurl.com/3synwmyf) e pedidos pelos WhastApp (51) 99840-2039.

5. Feira do Peixe

A Feira do Peixe acontece até sexta-feira (18), às 13h TÂNIA MEINERZ/JC

Feira do Peixe acontece no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico. A 245ª edição acontece até sexta-feira (18). Entre os destaques, estão o filé de tilápia, por R$ 39,90 o pacote com 800 gramas, assim como o filé de anjo. Já o pacote com filé de tainha sai por R$ 29,90. Um clássico da Capital, aacontece no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico. A 245ª edição acontece até sexta-feira (18). Entre os destaques, estão o filé de tilápia, por R$ 39,90 o pacote com 800 gramas, assim como o filé de anjo. Já o pacote com filé de tainha sai por R$ 29,90.

• Feira do Peixe: A 245ª edição acontece até sexta-feira (18), às 13h.