Flamengo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Flamengo, no Maracanã, visando uma vitória de alívio na competição, na qual não vence há oito jogos. O duelo será neste sábado (26), às 18h30min, com transmissão exclusiva do Premiere.

Para este confronto, os desfalques ficarão pela ausência do técnico Eduardo Coudet e do goleiro Sergio Rochet, suspensos, e Rômulo, lesionado. O treinador colorado já havia recebido dois cartões amarelos nesta edição do Brasileirão, quando estava no Atlético-MG, e levou o terceiro na derrota para o Fortaleza, no último sábado. A escalação colorada deve ser praticamente reserva, tendo em vista o duelo com o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores na terça (29).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo - Matheus Cunha; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Inter - Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández, De Pena; Gabriel; Matheus Dias, Bruno Henrique, Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Lucho González (auxiliar).

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Bruno Boschilia e Luiz Alberto Andrini Nogueira. No VAR, estará Wagner Reway.

Serviço Flamengo x Inter

Local: Maracanã;

Horário: 18h30min;

Transmissão: Premiere.