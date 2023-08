Em má fase no Brasileiro, Inter vai ao Rio de Janeiro em busca dos três pontos contra o Flamengo

Em êxtase pela vitória na Libertadores, o Inter vive um contraponto amargo no Campeonato Brasileiro, no qual não vence há oito jogos, e vem caindo algumas posições na tabela de classificação. O Colorado segue focado no torneio continental, mas entende que a má fase no Nacional não pode perdurar por muito tempo. De olho nos três pontos para respirar na competição, a equipe de Eduardo Coudet visita o Flamengo no Maracanã, neste sábado (26), às 18h30min, pela 21ª rodada.

Nesta batida de tropeços, foram quatro derrotas, para Fluminense, Cuiabá, Botafogo e Fortaleza, e quatro empates, com Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. Além disso, o Alvirrubro segue com o segundo pior ataque na competição, com apenas 17 gols marcados. Wanderson e Maurício estão modestamente empatados na artilharia, com três gols cada.

LEIA MAIS: Inter quer virar a página no Brasileirão após encaminhar vaga na Libertadores

Mesmo com a sequência negativa, é provável que o comandante argentino ainda deixe alguns titulares no banco de reservas, por conta do desgaste excessivo que foi a partida na altitude boliviana, e já pensando no jogo da volta, na próxima terça-feira, no Beira-Rio. A preparação dos gaúchos para o duelo com o rubro-negro carioca se encerra nesta sexta-feira, em treino no CT Parque Gigante, pela manhã, antes do embarque para o Rio de Janeiro, que será à tarde.

Com a dúvida entre priorizar 100% a Libertadores e tentar reverter a situação no Brasileirão, Chacho deve começar o confronto com Keiller; Igor Gomes (Hugo Mallo), Vitão, Nico Hernández e De Pena (Renê); Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

O goleiro Sergio Rochet está suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, por retardar o reinício do jogo, e será desfalque. Keiller, que deve ser seu substituto, esteve em campo pela última vez no dia três de julho, no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Além dele, o volante Rômulo segue fora, por conta de uma lesão muscular. Em fase final de recuperação, é provável que o jogador apareça entre os relacionados em breve.