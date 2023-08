Inter quer virar a página no Brasileirão após encaminhar a vaga na Libertadores

A impressionante vitória do Inter em solo boliviano serviu para que o time encaminhasse a classificação para a semifinal da Libertadores, por mais que os 90 minutos a serem disputados no Beira-Rio, na próxima terça-feira (29), ainda deixem o confronto com o Bolívar em aberto. Além disso, o triunfo permite que o técnico Eduardo Coudet pense seu time com mais calma para o duelo deste sábado (26), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Se o cenário no torneio continental empolga, com a equipe apresentando boas atuações e conseguindo bons resultados, a situação no Nacional é outra, e sem vencer há oito jogos na competição, o Colorado começa a sentir a pressão na tabela, a qual ocupa a 13ª posição, com 24 pontos somados, apenas três a mais do que o Santos, que abre o Z-4, no 17º lugar.

Não é segredo para ninguém que o foco principal do clube é a conquista da América, e por conta disso, os titulares vêm sendo preservados nas partidas do Brasileirão. No entanto, é possível que Chacho vá a campo contra os cariocas com alguns de seus nomes mais importantes, devido a vantagem de 1 a 0 construída em cima da equipe de La Paz.

Em busca dessa virada de página no campeonato de pontos corridos, o grupo de jogadores se reapresentou para as atividades no CT Parque Gigante, onde os atletas que começaram jogando na Bolívia realizaram um trabalho regenerativo na academia, nesta quarta-feira à tarde. No entanto, devido ao mal tempo na capital gaúcha, a atividade atrasou cerca de duas horas, pois a delegação ficou presa no Aeroporto Salgado Filho, no início da tarde, durante o desembarque. A partir desta quinta, o comandante argentino começa a esboçar o time para o final de semana.

Ainda de olho na Libertadores, o torcedor colorado ficará atento ao confronto entre Fluminense e Olimpia, possíveis adversários de uma eventual semifinal, caso o favoritismo dos gaúchos se confirme. Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, no Maracanã, também pelo jogo de ida das quartas de final.

LEIA MAIS: Maracanã será fechado para recuperação do gramado após jogo entre Flamengo e Inter

No setor financeiro, o Alvirrubro está se beneficiando da venda de Otávio, que deixou o Porto rumo ao Al Nassr, da Arábia Saudita, por 60 milhões de euros. O meio-campista defendeu o Inter entre 2012 e 2014, e foi vendido para a equipe portuguesa na janela de inverno daquele ano, por cinco milhões de euros. A quantia que chegará nos cofres do clube é de R$ 7 milhões, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante um percentual de vendas futuras do atleta para seu clube formador.