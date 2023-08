Na altitude de La Paz, Inter vence o Bolívar por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Nos primeiros 90 dos 180 minutos que irão definir quem segue sonhando na Libertadores da América, o Inter venceu o Bolívar, nesta terça-feira (22), pelo placar de 1 a 0, na altitude de La Paz, e volta para casa com a vantagem no placar agregado, somada a confiança de quem contará com o apoio incondicional de seu torcedor para não deixar a vaga na semifinal do torneio continental escapar. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio.

Os mandantes começaram pressionando, forçando o jogo aéreo e empurrando os gaúchos para dentro de sua área. Aos 10 minutos, fruto dessa pressão, eles chegaram com o brasileiro Chico Da Costa, que teve seu chute desviado por Gabriel Mercado, alterando a trajetória da bola. Para a sorte do zagueiro argentino, Rochet estava atento, e performou um milagre logo no início do confronto.

Seis minutos depois, a resposta alvirrubra foi rápida e fatal. Enner Valencia escapou em velocidade, após bom passe de Alan Patrick, e entrou na área pela direita, batendo cruzado e abrindo o placar. Na sequência, os bolivianos voltaram a pressionar, e encaixaram uma batida de lances perigosos, com Villamíl arriscando chute venenoso de longe, aos 27, e parando em Rochet, além de uma jogada no escanteio, três minutos depois, quando o zagueiro Ferreyra subiu livre e cabeceou rente à trave.

O time da casa seguiu em cima, ficando com a bola e forçando cruzamentos. Na reta final da primeira etapa, aos 43 minutos, no rebote de uma bola levantada na área, Justiniano chegou livre na intermediária, e arriscou de longe com muito perigo, com seu chute passando ao lado do travessão.

Na volta para o segundo tempo, o Colorado conseguiu tirar o ritmo de seu adversário, e passou os primeiros minutos cadenciando o jogo, trocando mais passes. No entanto, foram poucas as chances criadas neste período, a melhor escapada foi com Alan Patrick, aos 15 minutos, que acertou um belo drible na intermediária, e finalizou de fora, sem muita direção.

Os bolivianos, logo em seguida, tentaram tirar vantagem da alta velocidade em que a bola viaja, por conta da altitude, com um chute venenoso de Sagredo, de muito longe. Atento, Rochet rebateu para longe. Aos 18, eles seguiram em cima, e acertaram o travessão, em cabeceio de Patito, na marca do pênalti. Dois minutos depois, os mandantes acertaram o travessão mais uma vez, com Chico, em um lance praticamente idêntico.

Mesmo com a pressão, a equipe de Eduardo Coudet foi valente e conseguiu se segurar, assegurando a vantagem para a partida da volta.

O Inter volta a campo neste sábado, às 18h30min, pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada da competição.

Bolívar (0) Lampe; Bentaberry, Ferreyra (Uzeda) e Sagredo; Bejarano, Villamíl (Salcedo), Justiniano (Villarroel) e Patito Rodríguez (Algarañaz); Bruno Sávio; Chico e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Inter (1) Rochet; Bustos (Gabriel), Vitão, Mercado, Nico Hernández e Renê; Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Wanderson (De Pena) e Alan Patrick (Igor Gomes); Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).