Focado na Libertadores, Inter faz segunda pior campanha na era de pontos corridos do Brasileiro

Atravessando um momento de euforia por conta das esperanças de título na Libertadores, o Inter vive, por outro lado, uma situação incômoda no Campeonato Brasileiro, e sem vencer há sete jogos na competição, a equipe gaúcha registrou seu segundo pior desempenho em primeiros turnos, na era dos pontos corridos, após a derrota para o líder Botafogo.

Em 13º lugar, com 24 pontos somados, o Colorado só foi pior nas primeiras 19 rodadas em 2016, quando foi rebaixado para a segunda divisão, naquela ocasião, foram 22 pontos conquistados, ocupando a 14ª colocação. Outro aspecto em que os jogadores vem deixando a desejar é no ataque, que marcou apenas 17 gols. Dentre os 20 times que jogam o Brasileirão, este desempenho só é melhor que o do Vasco, vice-lanterna do campeonato.

Com a semana livre para treinos, o grupo de jogadores vem assimilando as ideias de Eduardo Coudet, que completará um mês à frente do clube neste sábado (19), quando enfrentará o Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Nacional. Nesta quarta-feira (16), a preparação para o confronto, que antecede a partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Bolívar-BOL, na terça (22), fora de casa, seguiu sob o comando do técnico argentino, que deverá poupar titulares importantes, visando a decisão com os bolivianos.

Dentro deste período com Chacho, foram seis jogos, uma vitória, dois empates e três derrotas. Mesmo com o retrospecto negativo, o comandante conquistou o principal triunfo da temporada, que veio junto da classificação para as quartas de final do torneio continental, em cima do River Plate.

Os times do técnico argentino jogam de um modo específico, e diferente do estilo de Mano Menezes, que passou 15 meses no comando técnico alvirrubro. A avaliação da comissão técnica é de que o desempenho melhore à medida que o elenco for se familiarizando com as ideias do treinador.