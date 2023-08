Inter apresenta lateral-direito Hugo Mallo como novo reforço para Coudet

Em busca do tricampeonato da Libertadores da América, o Inter apresentou, nesta terça-feira, o lateral-direito espanhol Hugo Mallo, que vestirá a camisa 2, no CT Parque Gigante. O jogador de 32 anos vem de uma longa passagem pelo Celta de Vigo, da Espanha, onde atuou por 14 temporadas consecutivas, sendo as últimas sete como capitão da equipe.

O defensor chega ao Colorado em uma transferência sem custos, já que seu contrato com o clube espanhol se encerrou, e ele estava livre no mercado. Durante sua apresentação, o vice-presidente de futebol, Felipe Becker, afirmou que Hugo preteriu times da Europa e dos Estados Unidos para jogar com a camisa alvirrubra.

Já o jogador, ao ser questionado sobre o torneio continental, salientou que a mentalidade do time deve ser buscar a vitória em todas as competições. “Está claro que a Libertadores é muito importante, mas um clube como o Inter tem que estar preparado para todas as competições, não há como perder ou empatar, os jogadores estão preparados para o maior nível, e para isso estou aqui.”, disse o espanhol.

A contratação do atleta foi um pedido de Eduardo Coudet, que trabalhou com ele no Celta, time que comandou entre 2020 e 2021, quando saiu do próprio Colorado, em sua primeira passagem. O contrato assinado com o clube é válido até agosto de 2024.

Antes da apresentação do novo camisa 2, o grupo de jogadores treinou normalmente no CT, sob o comando de Chacho. O principal atrativo foi o retorno de Gabriel Mercado ao gramado, participando normalmente da atividade com seus companheiros. No dia anterior, o zagueiro ficou na academia, reforçando a condição física.