Inter anuncia contratação do lateral direito espanhol Hugo Mallo

Na busca por um defensor desde a chegada de Eduardo Coudet, no mnês passado, o Inter fechou a contratação do lateral-direito Hugo Mallo, espanhol que atuava pelo Celta de Vigo, da Espanha, onde chegou a ser comandado pelo treinador argentino. O defensor de 32 anos firmou vínculo com o Colorado por um ano, até agosto de 2024.

O jogador chega para compor o grupo, que ficou com um defensor a menos após Rodrigo Moledo ser suspenso pela Conmebol, por conta de doping. Mallo disputará posição com Bustos na lateral, enquanto Igor Gomes, que vinha sendo reserva imediato do argentino, passa a atuar como zagueiro.

"Tentamos complementar o grupo. Eu conheço ele (Hugo Mallo). É um lateral que pode jogar como zagueiro. Apesar de não ser alto, tem bom jogo aéreo", disse Chacho, durante coletiva de sábado, após a derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, o grupo de jogadores se reapresentou no CT Parque Gigante, em treino aberto para a imprensa, no qual houve uma longa conversa entre Coudet e o plantel. Ao longo da semana, o treinador argentino prepara o time que enfrentará o Fortaleza, sábado, no Beira-Rio.

Durante a atividade, Gabriel Mercado não esteve presente com o restante de seus companheiros, e ficou na academia, realizando reforço físico. Rômulo, por sua vez, fez um trabalho leve em volta do gramado, o volante está se recuperando de lesão muscular, e ainda não tem data confirmada para sua volta.

A tendência é de que os reservas ganhem nova oportunidade no onze inicial, da mesma maneira que foi contra o Corinthians, que antecedeu o jogo decisivo com o River Plate, na última terça-feira (8). Após a derrota para o alvinegro carioca, neste sábado (12), o Inter amargou a sétima partida sem vencer na competição nacional, registrando quatro empates e três derrotas neste período.