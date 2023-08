Após derrota para o Botafogo, Inter terá semana movimentada em Porto Alegre

Após o banho de água fria que foi a derrota para o Botafogo, neste sábado, no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Inter está de volta a Porto Alegre, onde terá a semana livre para treinos, visando o confronto com o Fortaleza, no próximo sábado, pelo Nacional. O revés contra os cariocas, que foram superiores dentro de campo e caminham a passos largos em direção ao título, marcou o sétimo jogo do Colorado sem vencer na competição.

O prolongamento da sequência negativa ligou o sinal de alerta para Eduardo Coudet, que mesmo vindo de uma classificação energizante na Libertadores, sabe que é necessário para o time figurar na parte de cima da tabela. Atualmente, sua equipe encontra-se em 12º lugar, com 24 pontos somados.

Mesmo em uma posição desconfortável, o Alvirrubro pode se beneficiar da curta distância entre os times na pontuação, já que o campeonato está bem equilibrado. O volante Gabriel, que está recebendo cada vez mais minutos desde sua lesão no joelho, ainda no ano passado, e foi titular neste sábado, salientou a necessidade de fazer o jogo da vida contra o tricolor nordestino, para encerrar a má fase no torneio.

“Sabemos que duas ou três vitórias vão nos colocar em uma boa condição no campeonato. Temos que estar na ponta de cima. Sabíamos da dificuldade do jogo contra o Botafogo. Começamos bem, mas tomamos a virada. Agora precisamos ter cabeça fria para fazer o jogo da vida no sábado contra o Fortaleza. Temos que voltar a vencer no Brasileirão para dar uma respirada na tabela”, disse o camisa 23, depois da partida.

Após folga neste domingo, o grupo de jogadores retorna às atividades nesta segunda-feira. Durante a semana, duas negociações deverão ser concretizadas. O lateral direito Hugo Mallo, livre no mercado após o término de seu contrato com o Celta de Vigo, da Espanha, onde chegou a ser comandado por Chacho, entre 2021 e 2022, será o novo reforço para a sequência da temporada. O jogador de 32 anos já está acertado com o Colorado, e deverá desembarcar na capital gaúcha em breve.

Por outro lado, o goleiro John, que sequer foi relacionado para enfrentar o Botafogo, tende a se despedir de seus companheiros, fazendo o caminho contrário de Mallo, já que está a caminho da Espanha, para defender o Real Valladolid, clube que pertence a Ronaldo Fenômeno. Sem espaço desde a chegada de Sergio Rochet, que assumiu a titularidade e caiu nas graças da torcida, por conta da grande eliminatória que fez contra o River Plate, o arqueiro brasileiro está de saída para retomar o seu ritmo de jogo. John pertence ao Santos, e está emprestado ao Inter desde o início deste ano. Os gaúchos deverão manter 15% do passe do atleta, para lucrar em uma futura negociação.