Classificado na Libertadores, Inter se prepara para sequência importante de jogos

Reenergizado pela convincente classificação às quartas de final da Libertadores da América, o Inter segue a temporada focado no torneio, no qual irá enfrentar o Bolívar-BOL, em paralelo ao Campeonato Brasileiro, em que busca se recuperar após um início irregular. O próximo compromisso do Colorado será neste sábado (11), às 21h, contra o Botafogo, líder isolado do nacional, no estádio Nilton Santos. Atualmente, os gaúchos ocupam a 12ª posição na tabela, com 24 pontos somados em 18 jogos.

Se no começo da semana o clima no Beira-Rio era de desconfiança e nervosismo por conta dos sete jogos sem vencer, a expectativa, agora, sobre a equipe de Eduardo Coudet, é de que seus comandados cresçam de rendimento após a vitória sobre o River Plate, encaixando uma sequência de bons resultados, para que cheguem embalados no confronto contra os bolivianos.

Para o duelo contra os cariocas, que vivem um momento espetacular e caminham a passos largos em direção ao título do Brasileirão, o Inter terá dois dias de treinamentos, a partir desta quinta, quando se reapresenta no CT Parque Gigante, depois de uma folga geral nesta quarta-feira.

Além desse embate, o time de Chacho terá pela frente o Fortaleza, diante de sua torcida, em uma data que pode ser alterada. A partida está marcada para o dia 21 deste mês, em uma segunda-feira, porém, o primeiro jogo da Libertadores ocorrerá nesta mesma semana, no dia 22, 23 ou 24, na Bolívia. Devido a proximidade das partidas, é possível que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiante o compromisso com o tricolor nordestino para o final de semana (19 ou 20).

A volta será em Porto Alegre, no dia 29, 30 ou 31. Datas e horários precisos serão divulgados pela Conmebol logo após a definição de todos os jogos. Nesta quinta-feira, o Flamengo visita o Olimpia, para definir quem será o adversário do Fluminense. Caso avance para a semifinal, o Inter terá pela frente o vencedor desse embate.