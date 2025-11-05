Sport e Juventude fazem duelo de desesperados na Ilha do Retiro pelo Brasileirão

Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro no Recife (PE), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne os dois últimos colocados da competição e promete clima de final, já que ambos tentam evitar o rebaixamento para a Série B de 2026.

O Sport chega ao duelo na lanterna da Série A, com apenas 17 pontos, somando duas vitórias e 11 empates em 31 rodadas. Segundo os especialistas, o time pernambucano tem mais de 99% de chances de rebaixamento, jogando agora pela honra e pela manutenção de um tabu histórico.

Já o Juventude, vice-lanterna, soma 26 pontos e está a sete do Santos, primeiro fora da zona da degola. O time gaúcho tem 97,3% de probabilidade de queda.

LEIA TAMBÉM: Inter visita o Vitória para espantar de vez o risco do rebaixamento

O técnico César Lucena, do Sport, terá reforços importantes: Matheusinho e Luan Cândido voltam ao time. O atacante cumpriu suspensão na derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Rio, enquanto o lateral-esquerdo se recuperou de uma virose. Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere segue como dúvida devido a um estiramento muscular, e o volante Zé Lucas permanece fora servindo a seleção brasileira sub-17, que disputa o Mundial da categoria no Catar.

No Juventude, o técnico Thiago Carpini conta com o retorno de Jádson, Marcos Paulo e Gabriel Taliari, que estavam suspensos e não participaram da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras. O meia Luis Mandaca segue no departamento médico, enquanto Lucas Fernandes e Natã ainda são dúvidas. O executivo de futebol Júlio Rondinelli reforçou o clima de decisão: "A gente vem de duas derrotas seguidas e sabe que a sobrevivência na Série A passa por uma vitória na Ilha. Esse é o jogo da vida."

Apesar da má fase, o Sport entra em campo com um retrospecto amplamente favorável como mandante. O clube não perde para o Juventude na Ilha do Retiro há 26 anos, desde 31 de outubro de 1999, quando foi derrotado por 1 a 0, gol de Mabília. Desde então, as equipes se enfrentaram quatro vezes em Pernambuco, com três vitórias do time da casa e um empate. Os triunfos mais recentes ocorreram em 2007, 2021 e 2023, todos com placares expressivos a favor do Sport.