Desvio de recursos públicos para saúde é alvo de operação da PF e CGU

Uma investigação sobre desvio de recursos públicos na área da Saúde que teve início no final do ano de 2018 resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (31). A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagram a Operação Tomentella com ações nas cidades de Porto Alegre (quatro mandados), Taquara (3 mandados), Pelotas (2 mandados) e Santa Vitória do Palmar (1 mandado)