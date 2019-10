Professores do Colégio Americano param devido a atraso de salários

Os professores do Colégio Americano, uma das escolas privadas mais tradicionais de Porto Alegre, param as atividades nesta terça-feira (29) e quarta (30) devido ao atraso no pagamento de salários referentes a setembro. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS), o Instituto Metodista de Educação e Cultura, mantenedor da escola, pagou apenas 12% do salário de setembro.

A escola confirmou que não está tendo aulas nesta terça devido à paralisação. Não há ainda uma posição oficial do mantenedor sobre como ficarão os pagamentos.

A paralisação ocorre nesta terça-feira (29) e quarta (30). O Sinpro-RS divulgou nota informando que a rede fez sucessivas promessas ao longo do mês de depósito do salário, o que não foi cumprido. O sindicato irá avaliar a ação novamente em reunião no último dia da greve.

O Colégio Metodista Americano funciona desde 1889 e fica no bairro Rio Brando da Capital. Assim como o Centro Universitário Metodista (IPA), a escola é administrada pela Rede de Educação Metodista.