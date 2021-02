Lojas Renner vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures, terceira em menos de um ano

A Lojas Renner vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures simples não conversíveis em ações. O lançamento dos papéis para captar recursos no mercado será o 12º na história da companhia, com capital aberto na Bolsa de Valores (B3) e maior varejista de moda do Brasil.

A aprovação da operação ocorreu nesta quinta-feira (11) em reunião virtual do Conselho de Administração. A decisão já foi postada no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nos documentos da companhia na plataforma digital da B3. A emissão segue as regras de esforços restritos de distribuição, com número limitado de investidores.

Em 2020, a rede fez duas emissões nos mesmos moldes, cada uma de R$ 500 milhões, em abril. Portanto, em menos de um ano, o lançamento de dívidas chegará a R$ 2 bilhões.

Nesta quinta-feira, a Renner também divulgou o balanço do quarto trimestre e do ano de 2020 . O desempenho teve lucro líquido de quase R$ 1,1 bilhão, praticamente o mesmo de 2019, com leve alta de 0,9%. O relatório mostra elevação do endividamento de 161,8% no ano passado, mesmo com receita maior. também foi destacado o avanço do front digital, com vendas que dispararam 126% no ano passado.

Segundo a ata do conselho, os recursos captados com as debêntures não conversíveis em ações serão "destinados para reforço de capital de giro e manutenção do nível de caixa mínimo estratégico da companhia".

Segundo a ata, a data de emissão das debêntures será 18 de fevereiro. O vencimento será de quatro anos, a partir da emissão.