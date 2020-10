As redes sociais são plataformas úteis para divulgação de produtos, especialmente ao contar com produções atrativas. Saiba como fazer slide de fotos no Filmora para aumentar suas vendas.

Vender pelas redes sociais é uma realidade para milhares de brasileiros. Instagram, Facebook e Tik Tok se transformaram em importantes ferramentas para os negócios e uma boa apresentação pode ser fundamental para aumentar o número de vendas. Para turbinar suas redes, veja como fazer slide de fotos no Filmora em minutos.

programa de edição de vídeo Para quem não conhece, o WonderShare Filmora9 é umque tem como principal característica a facilidade de uso. Dessa forma, mesmo quem não tem conhecimento no ramo pode desenvolver projetos gráficos interessantes.

Entre os recursos do Filmora9, o usuário pode utilizar desde ferramentas básicas como corte de vídeo, correção de cores, transições entre trechos e inserção de logo, até elementos profissionais como edição de vinheta, gravação de tela e chroma-key. E claro, a criação de slides de fotos também é uma possibilidade no Filmora.

Como fazer slide de fotos no Filmora em minutos!

O uso da tecnologia pode ser um desafio para pequenos lojistas, especialmente porque nem sempre existem recursos disponíveis para investir na contratação de prestadores de serviços. Assim, os softwares surgem como soluções práticas e acessíveis.

editor de vídeo grátis O Filmora é um, com versão paga para recursos mais completos. Ou seja, qualquer pessoa pode aproveitar as ferramentas de edição, com a vantagem de contar com uma interface simples e funcional.

Confira a seguir o passo a passo de como fazer slide de fotos no Filmora em minutos!

1. Adicione fotos na linha de produção do Filmora:

Após fazer o download e a instalação do Filmora9, clique no botão Importar para selecionar as fotos que vão compor seu slide.

2. Comece a edição

Para iniciar o processo de edição, arraste uma foto para a linha de tempo. Ali, é possível definir a sequência das imagens e a duração de cada uma delas. Ao clicar em uma imagem, o usuário pode ainda corrigir cores, rotacionar ou fazer outros ajustes.

3. Adicione transições entre as imagens

Com a ordem e a duração das imagens definidas, você pode dar mais dinâmica aos seus slides ao aplicar transições. O Filmora9 conta com um banco completo de transições, para que você apenas selecione e veja o resultado na tela.

4. Música de fundo

Caso queira, é possível adicionar uma música de fundo. Você pode utilizar uma música do banco da Filmora, que é livre de direitos autorais. Isso evita situações em que o usuário precisa pesquisar o que fazer se o vídeo for bloqueado no Instagram por violação de direitos.

5. Exporte sua produção

Com tudo configurado, é hora de finalizar o projeto e salvar em formato de vídeo! Uma das vantagens do Filmora9 é que ele já apresenta as configurações das principais plataformas.

Assim, se você está produzindo algo para o Facebook, basta selecionar a opção para exportar no formato correto.

Mas por que criar slides para as redes sociais? O comércio online já vinha em uma crescente nos últimos anos, mas foi a partir da crise provocada pelo novo coronavírus que a modalidade se consolidou.

Dados da Comscore apontam que o consumo das redes sociais aumentou 26,2% somente no mês de março. Não é à toa que cada vez mais empresas apostam nas redes para divulgação de produtos – e é aí que entram os slides.

Para alguns lojistas, a produção de vídeo não é uma possibilidade, seja pela necessidade de investimento ou pela falta de materiais apropriados. Entretanto, quase todo smartphone conta com uma boa câmera.

Ao invés de apenas divulgar as fotos que você registrar, em um carrossel no Instagram ou no Facebook, os slides são capazes de entregar uma produção com mais dinamismo para os seguidores de uma página.

Para os diferentes tipos de negócios, o slide é uma ferramenta que permite que o consumidor consiga observar todos os detalhes de um produto por meio de fotos, sem tornar a exibição maçante.

Além disso, as redes permitem a conexão entre a publicação e a página de vendas. Assim, ao linkar seu site ao slide de um item, você consegue aproveitar o engajamento para incentivar o consumidor a fechar negócio.

E já que criar um slide é tão simples no Filmora9, nada impede que você coloque sua criatividade em ação para desenvolver projetos atrativos e convertê-los em vendas. É a melhor forma de utilizar a tecnologia a favor do seu negócio.