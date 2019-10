iPhone 11 chega ao país a partir de R$ 5 mil

Começam nesta sexta-feira (18) as vendas oficiais do iPhone 11 no Brasil: revelado pela Apple em setembro, o smartphone terá três versões diferentes por aqui - iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max -, cujos preços vão variar no mercado local entre R$ 5 mil e R$ 9,6 mil. O anúncio dos preços foi feito pela Apple no último dia 9.