Prêmio Jabuti divulga lista de finalistas para a edição 2021

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta terça-feira (9), os finalistas em cada uma das 20 categorias do Prêmio Jabuti 2021. Entre os concorrentes ao mais tradicional prêmio literário brasileiro, estão nomes como Lya Luft, Jeferson Tenório e José Falero, além do quadrinista Eloar Guazzeli e dos autores do romance coletivo Corpos Secos - Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado.

Entre escritores, pesquisadores, ilustradores e designers, também estão entre os pré-selecionados nomes como Daniel Munduruku (que concorre com três livros), Nara Vidal, João Anzanello Carrascoza, Michel Laub, Armando Freitas Filho, Santiago Nazarian, Noemi Jaffe, Leonardo Sakamoto, Patrícia Campos Mello e Bruno Paes Manso, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site do Prêmio Jabuti

A partir dos 10 indicados em cada categoria, uma nova lista de cinco finalistas será divulgada no próximo dia 16. Já os vencedores das 20 categorias e o ganhador do Livro do Ano serão revelados durante a cerimônia de premiação online, que acontece em 25 de novembro. O ator Dan Stulbach será o mestre de cerimônia, e o escritor Ignácio de Loyola Brandão será homenageado como Personalidade Literária.

Cada vencedor do Jabuti recebe R$ 5 mil, além de uma estatueta. O autor ou autora do Livro do Ano recebe R$ 100 mil. Em 2020, a vencedora foi a poeta Cida Pedrosa, com Solo Para Vialejo.