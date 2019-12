A loja de número 100

A Redemac, maior rede associativa de lojas de materiais de construção do Sul do País, comemora a abertura na cidade de Nonoai da sua 100ª unidade no Rio Grande do Sul com 1.000 metros quadrados. Seus associados proprietários, Ivanor Barbiero e Sérgio Bampi, possuem ainda outras duas, em Ronda Alta e Trindade do Sul. "Decidimos entrar para a grande família Redemac, pois nos identificamos com a experiência bem-sucedida de associativismo que agrega um mix completo de produtos, preços mais competitivos e o melhor atendimento ao cliente", comentam. Com quase 20 anos de história, a Redemac já está presente em 82 municípios gaúchos e fatura cerca de R$ 400 milhões ao ano.

Mercado Público

A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) fechou contrato para instalação da iluminação de emergência no prédio com início em 10 dias e previsão de término em um mês. E dá andamento à implantação da rede seca, ligação dos hidrantes internos para acesso aos caminhões do Corpo de Bombeiros. Ambas as obras integram o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), assumidas pela associação para agilizar a reabertura do 2º andar.

Notas eletrônicas

A Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) de Porto Alegre começou a ser implementada em 2015 e, em 2018, começou a ser exigida para todos os prestadores de serviço. Atualmente, 3 milhões de notas eletrônicas são emitidas por mês na Capital gaúcha por 40 mil contribuintes, segundo a auditora fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre Sandra Severo Quadrado, também diretora da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal (Aiamu).

Fraport na Câmara

A última reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha no RS neste ano recebe hoje, no Plaza São Rafael de Porto Alegre, os diretores Financeiro e Comercial e de Operações de sua associada Fraport. Eles falarão sobre os próximos passos na remodelação do aeroporto Salgado Filho.

Primeiro ano da Loja da Boa Causa

A Loja da Boa Causa, uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre que trabalha com a proposta de marketing de causa e incentivo ao consumo consciente e sustentável, completou seu primeiro ano em novembro. Localizada no CHC Santa Casa, os itens à venda, como calçados, roupas e acessórios, são doações de pessoas e empresas parceiras da instituição. Toda a renda obtida com a venda dos produtos é direcionada aos projetos da Santa Casa, que beneficiam os pacientes do hospital por meio da aquisição de equipamentos médico-hospitalares essenciais para a assistência prestada. Empresas interessadas em integrar este time do bem devem entrar em contato com a área de Captação da Santa Casa no telefone (51) 3213-7300.