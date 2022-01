Redescoberta da Azenha: comércio de rua vive retomada com novos negócios

Quem passa todo dia pela curta, mas pulsante, avenida Azenha, em Porto Alegre, sabe que por ali uma diversidade de negócios se estabelece e resolve a vida dos consumidores.

Na pandemia, a região sofreu desfalques, viu lojas fecharem e placas de aluga-se multiplicarem nas fachadas. Mas, no começo de 2021, surgiram os primeiros sinais de recuperação. Novos negócios foram aos poucos se posicionando.

Alguns de fora do Estado, como a nativa do mundo digital MadeiraMadeira , que foi para o físico e escolheu a Azenha para colocar o primeiro ponto no Estado, em maio.

Há mais estreantes recentes na turbulenta avenida. A coluna computou mais de 10 marcas que chegaram desde o começo do ano passado.

É só caminhar pelo trajeto - e este é o melhor jeito -, para descobrir mais e mais entrantes, de ponta a ponta, desde o cruzamento com as avenidas Princesa Isabel e Oscar Pereira, até a esquina com a avenida Carlos Barbosa, nas proximidades do antigo estádio Olímpico.

Há mais exemplos da movimentação na região. Na lista, estão Severo Roth, Suprint, academia Usina do Corpo, Mercadão dos Óculos, Multi 10, Unisuper, Lima's du Corte, Indecisa, Sicoob e Anexxo,

Além disso, veteranas na região mudaram de posição. A Renê Calçados, 34 anos de Azenha, cruzou a via para o outro lado - à direita de quem vem do bairro para o Centro. Já a Atmosfera Outlet trocou de lado, mas na via inversa, passando à calçada no lado esquerdo, no sentido bairro-Centro.

Apenas quatro fachadas estavam disponíveis para locação no trecho entre a esquina com a Oscar Pereira e a avenida Carlos Barbosa, no trecho com maior concentração comercial da região.