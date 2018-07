Volks apresenta a Amarok V6 Highline Extreme

A novidade complementa a gama do utilitário, que passa a oferecer oito versões, com três faixas de potência VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO/JC

Posicionada acima da versão Highline, o Amarok V6 Highline Extreme é oferecido com o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 cv de potência, na carroceria de cabine dupla, com preço sugerido de R$ 194.930.

Por fora, a Amarok Extreme se diferencia das demais versões pela rodas de liga-leve de 20 polegadas com estilo "Talca", estribos laterais planos de alumínio e santo-antônio esportivo. A cabine tem acabamento ainda mais sofisticado, com revestimento exclusivo dos bancos em couro Nappa, capas dos pedais esportivas e tapetes de carpetes com a inscrição "Extreme".

O veículo traz ainda o sistema de infoentretenimento Discover Media, com tela colorida sensível ao toque de 6,33 polegadas, leitor de CD, duas entradas para SD-card, aux-in e porta USB. É possível parear via bluetooth dois celulares simultaneamente e operar telefone e áudio por streaming.

Com tecnologia de injeção direta common-rail de combustível e turbocompressor de geometria variável, o motor 3.0 V6 faz da Amarok a picape mais potente e de maior torque em seu segmento no mercado brasileiro: são 225 cv disponíveis de 3.000 a 4.500 rpm e 550 Nm de força de 1.500 a 2.500 giros. O câmbio é automático de oito marchas.

O nível de segurança do utilitário é elevado graças à eletrônica embarcada. Além do ABS off-road, que ajuda na frenagem sobre piso solto (como terra ou cascalho), a Amarok V6 Highline Série Extreme conta com frenagem automática pós-colisão, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, assistentes de descida e partida em rampa, bloqueio eletrônico do diferencial e auxílio ao estacionamento.

Os faróis são bi-xenônio com luz de condução diurna (DRL) em LEDs. Também há faróis de neblina com luz de conversão estática, que ampliam a área iluminada em curvas feitas a baixa velocidade. Para completar, quatro air bags: dianteiros e laterais de tórax e de cabeça para motorista e passageiro.