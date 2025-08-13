Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Serra Gaúcha amplia vagas de emprego 1 ano após enchentes;
• Despacho obrigatório de bagagens de mão gera queixa de passageiros;
• No Caderno JC Contabilidade, Receita Federal anuncia novo modelo de identificação para empresas.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 07:00