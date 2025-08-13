Porto Alegre,

Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 09:16

Trump diz que falará com líderes europeus em breve sobre acordo Rússia-Ucrânia

Friedrich Merz fez o convite a Donald Trump para se reunir com os líderes europeus

RALF HIRSCHBERGER/AFP/JC
Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que falará com líderes europeus "em breve" e disse que eles são "pessoas excelentes que querem ver um acordo Rússia-Ucrânia fechado", em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira (13).
Na terça-feira (12), representantes da Ucrânia e dos países da União Europeia (UE) pediram para conversar com o republicano antes do encontro de cúpula do americano com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para sexta-feira, no Alasca. O convite foi feito pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

