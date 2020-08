Stara, de Não-Me-Toque, completa 60 anos

Fundada pela Família Stapelbroek em 1960, a fabricante de máquinas agrícolas Stara, de Não-Me-Toque, completou 60 anos neste sábado (29/08). Fundada pelo holandês Johannes Bernardus Stapelbroek, a partir da experiência para o trabalho com ferraria e com a necessidade de adaptar máquinas agrícolas importadas da Europa para a região, a família fundou a Stara no Norte do Estado.

Ao longo dos anos, a pequena ferraria cresceu, e muito. Atualmente a matriz da Stara, situada em Não-Me-Toque, possui uma área de 142 hectares, com cerca de 124 mil m² de área construída. A empresa possui filiais em Carazinho e Santa Rosa, também no Rio Grande do Sul, e uma unidade fabril na Argentina, inaugurada em 2019. As quatro unidades geram 2,8 mil empregos diretos.

Com vendas em todo o território nacional, a Stara também está presente nos cinco continentes, exportando para mais de 35 países. No Brasil, conta com uma rede com mais de 125 concessionárias, revendas e pontos de venda na América Latina e 45 importadores em diferentes regiões do mundo.

Entre os produtos mais destacados da montadora de máquinas e equipamentos agrícolas está o Imperador 3.0. De acordo com a empresa, o Imperador 3.0 é o único 3 em 1 do mundo ao reunir um pulverizador com barras centrais, um distribuidor e um semeador pneumático em uma só máquina.