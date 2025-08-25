Concessão de rodovias II

A administração das rodovias foi repassada à iniciativa privada com a retórica de que estar com o setor privado dá certo, mas nunca foi feita nenhuma melhoria. Quando choveu e caíram as barreiras, quem deu dinheiro para recuperação foi o governo. Privatizam o lucro e socializam o prejuízo. (Carlos Nissola)

Empreendedores na China

Educação

Durante participação no podcast Better Future , o empresário Jorge Gerdau disse que o Brasil vive um sistema que desperdiça recursos, desestimula o mérito e mantém parte significativa da população à margem do conhecimento, enquanto o restante do mundo já exige novos patamares de preparo (YouTube do JC). Ainda temos um longo caminho pela frente em termos de educação. (Mariana Tortorella)

Urbanismo

Urbanismo II

As melhorias nas ruas do Centro de Porto Alegre não ocorrem para tornar a cidade mais bonita, mas sim para deixar a frente dos empreendimentos mais atrativas. A regra do “solo criado” serve para elevar o edifício e criar um sombreamento gigantesco atrás dos paredões da orla do Guaíba, transformando a região em uma “nova Camboriú”. (Mário José Rutkauckas)