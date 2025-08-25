Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Agosto de 2025 às 19:06

Concessão de rodovias

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Com o fim da concessão à Ecovias Sul das BRs 116 e 391 , no Polo Rodoviário de Pelotas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai assumir as rodovias a partir de março de 2026 (Jornal do Comércio, 20/8/2025). O pedágio é caro desde o início de sua implantação, mas deixar com o Dnit é um risco imenso. O Estado brasileiro (sentido amplo da palavra) não funciona e em vez de diminuir de tamanho, segue aumentando e funcionando mal. (Cezar Eduardo Lindenmeyer)
Concessão de rodovias II
A administração das rodovias foi repassada à iniciativa privada com a retórica de que estar com o setor privado dá certo, mas nunca foi feita nenhuma melhoria. Quando choveu e caíram as barreiras, quem deu dinheiro para recuperação foi o governo. Privatizam o lucro e socializam o prejuízo. (Carlos Nissola)
Empreendedores na China
Produtores rurais do Rio Grande do Sul e Mato Grosso estiveram entre os dias 9 e 17 de agosto na China observando possibilidades de expansão de negócios com o país asiático (JC, 21/8/2025). Já fui várias vezes para a China e a cada viagem sempre há algo novo que me surpreende no país. (Wagner Silva)
Educação
Durante participação no podcast Better Future, o empresário Jorge Gerdau disse que o Brasil vive um sistema que desperdiça recursos, desestimula o mérito e mantém parte significativa da população à margem do conhecimento, enquanto o restante do mundo já exige novos patamares de preparo (YouTube do JC). Ainda temos um longo caminho pela frente em termos de educação. (Mariana Tortorella)
Urbanismo
A prefeitura de Porto Alegre, a Associação Comunitária do Centro Histórico e a construtora ABF Developments assinaram um protocolo de intenções para projeto de urbanismo na área central da Capital (Coluna Pensar a Cidade, 21/8/2025). Que iniciativa incrível. Essa região de Porto Alegre estava abandonada, agora será um marco com essa transformação. Quem ganha é a população. (Fernanda Cornely)
Urbanismo II
As melhorias nas ruas do Centro de Porto Alegre não ocorrem para tornar a cidade mais bonita, mas sim para deixar a frente dos empreendimentos mais atrativas. A regra do “solo criado” serve para elevar o edifício e criar um sombreamento gigantesco atrás dos paredões da orla do Guaíba, transformando a região em uma “nova Camboriú”. (Mário José Rutkauckas) 

