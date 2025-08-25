“Há uma ideia generalizada de que quem sofre com o calor é o agricultor, o trabalhador da construção civil ou de turismo, atividades em geral externas. Mas a mudança climática atinge a todos, inclusive quem trabalha em prédios muitas vezes inadequados ou não climatizados.” Joaquim Pintado Nunes, chefe de Segurança Ocupacional da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
“Há uma ideia generalizada de que quem sofre com o calor é o agricultor, o trabalhador da construção civil ou de turismo, atividades em geral externas. Mas a mudança climática atinge a todos, inclusive quem trabalha em prédios muitas vezes inadequados ou não climatizados.” Joaquim Pintado Nunes, chefe de Segurança Ocupacional da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
“O Brasil cada vez mais vai investir não apenas na biomassa como fonte de energia, mas também no hidrogênio verde. A economia verde está cada vez mais ligada à realidade brasileira.” José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec).
“A piora das expectativas de exportações da indústria está relacionada a incertezas do cenário externo, sobretudo devido à nova política comercial americana.” Isabella Bianchi, analista da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).
“O menor volume de recursos destinados ao programa de transferência de renda indica que as famílias que passaram a se sustentar apenas com a renda do trabalho mantiveram a autonomia financeira e ainda fortaleceram o seu poder de compra no varejo alimentar.” Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).