Kaio Jorge é o único estreante na convocação para as eliminatórias

O técnico Carlo Ancelotti divulgou ontem a lista de convocados para os últimos dois confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já classificados, os brasileiros ainda enfrentam o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro e fecham o qualificatório no dia 9, contra a Bolívia, na casa dos adversários. Os destaques da convocatória são o retorno de Lucas Paquetá e Kaio Jorge que recebe sua primeira oportunidade no selecionado canarinho.

Presença constante na seleção pentacampeã até outubro do ano passado, o meia natural da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, ficou de fora da última convocação de Dorival Júnior e da primeira de Ancelotti devido às investigações por um suposto envolvimento em um esquema de apostas enquanto atuava pelo West Ham, da Inglaterra. O meia foi mantido fora da equipe para ser preservado até que fosse julgado.

Com a absolvição no final do mês passado junto à comissão reguladora da Inglaterra, o jogador pôde regressar ao selecionado brasileiro e agora recebe sua primeira oportunidade com o novo técnico. Em suas redes, ele comemorou a notícia. "É uma honra estar de volta", escreveu o jogador do clube inglês na legenda de uma imagem com a camisa do Brasil.

O único estreante com a amarelinha, Kaio Jorge recebe sua primeira chance após se destacar pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Depois de despontar no Santos, em 2021, o atacante foi vendido à Juventus, da Itália. Pela Velha Senhora, teve uma passagem apagada, participando de apenas oito jogos sem marcar nenhuma vez. Em 2023 foi emprestado para o Frosinone, também no país da Azzurri, mas não conseguiu se firmar.

Após o fim do empréstimo, foi negociado com o Cruzeiro e fez seu retorno ao Brasil em 2024. No time mineiro se tornou a principal peça no ataque do time do técnico Leonardo Jardim, empurrando o recém-contratado Gabigol para o banco de reservas, deu certo. Em 29 jogos já acumula 17 gols na equipe que há algumas rodadas atrás ocupava a liderança do Brasileirão.

Além deles, outros sete jogadores recebem a primeira oportunidade com o italiano: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, João Pedro e Luiz Henrique. Alisson, ex-Inter Vanderson, ex-Grêmio e o cria da Restinga, Raphinha também estão entre os convocados.

Já Neymar segue sem ser convocado. O camisa 10 do Santos foi elogiado por Ancelotti, mas um desconforto muscular o deixou fora da lista.

Confira a lista completa

Goleiros: Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille); Alex Sandro (Flamengo); Caio Henrique (Monaco); Douglas Santos (Zenit); Fabricio Bruno (Cruzeiro); Gabriel Magalhães (Arsenal); Marquinhos (PSG); Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea); Bruno Guimarães (Newcastle); Casemiro (Manchester United); Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea); Gabriel Martinelli (Arsenal); João Pedro (Chelsea); Kaio Jorge (Cruzeiro); Luiz Henrique (Zenit) Matheus Cunha (Manchester United); Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).