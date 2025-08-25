De volta ao Grêmio, Arthur desembarca em Porto Alegre

Tentando escapar da crise, o que não tem faltado no Grêmio são reforços desembarcando no aeroporto Salgado Filho. A bola da vez é um velho conhecido da torcida. Nesta segunda-feira (25), cerca de 50 torcedores foram ao bairro Anchieta para receber o "Rei Arthur". Sete anos depois da sua saída, o volante volta para o clube que o lançou para o mundo.

LEIA TAMBÉM: Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória

Neste período, muita coisa mudou. A casa para a qual retorna em nada se parece com aquela que ele deixou. Em 2018, ano de sua saída, o Grêmio era o atual campeão da Libertadores da América e encantava os amantes do esporte bretão com seus passes envolventes. Arthur era um dos destaques do meio-campo e tido como o motor da equipe. As boas atuações lhe renderam uma transferência para o Barcelona, da Espanha por 30 milhões de euros (cerca de 142 milhões de reais na época), a maior venda da história do clube gaúcho.

Assim como o clube, o Arthur de 2025 não é o mesmo que deixou o Tricolor. Naquele momento, o jogador era visto como uma das grandes esperanças do futebol brasileiro. No clube catalão, chegou a ser comparado a Iniesta por ninguém menos que Lionel Messi. Mas, apesar do começo promissor, o atleta, agora com 29 anos, não fez jus às expectativas. Em baixa, foi negociado para a Juventus da Itália dois anos depois. Na Velha Senhora, sofreu com lesões e problemas extracampo até ser emprestado para diversos clubes, sem nunca conseguir se firmar como titular absoluto. Nos anos seguintes, atuou no Liverpool, Fiorentina - onde teve sua melhor temporada na Europa - e Girona até retornar para o país de origem.

LEIA TAMBÉM: Brasil conquista medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Mas nem tudo são flores na Arena. Balbuena, que chegou tomando conta da zaga gremista, teve uma fratura na fíbula do tornozelo direito constatada em exame de imagem. O tempo de retorno ainda não foi informado oficialmente, mas o zagueiro deve ficar de fora dos gramados até o fim do ano. A diretoria não pretende contratar outros jogadores da função, o que força o técnico Mano Menezes a procurar soluções caseiras. A disputa ficará entre Noriega e Wagner Leonardo. O nipo-peruano leva vantagem por ser destro, já que o camisa 3 e Kannemann são canhotos e para formar a dupla de defesa, algum deles precisaria ser improvisado na direita.