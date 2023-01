Safra de uvas começa a ser colhida no Estado

Com alguns dias de atraso, começou, na semana passada, a colheita de uvas nos parreirais gaúchos da safra 2023. O início do processo, que tradicionalmente ocorre na última semana de dezembro, ficou para o início deste ano por conta de algumas temperaturas baixas registradas desde o início da brotação até meados de dezembro, atrasando a maturação das frutas encaminhadas às indústrias para produção de sucos, espumantes e vinhos.

Os diferentes microclimas da Serra, onde a altitude pode variar de 100 metros a mil metros acima do nível do mar, interferem na colheita. Os trabalhos agora se estendem até a metade de março, com pico entre meados de janeiro e todo o mês de fevereiro.

Variedades Riesling e Chardonnay, para vinhos e espumantes, já começam a sair das propriedades com destino às cooperativas de produtores e às empresas particulares. Mas as uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, mais tardias, têm grande espaço no mercado, assim como Isabel e Carmem, para sucos.

O presidente do Comitê da Comissão Interestadual da Uva, Cedenir Postal, prevê uma safra dentro da normalidade no Rio Grande do Sul, com produção entre 600 milhões de quilos e 700 milhões de quilos neste ano. "Não tivemos grandes problemas com o clima, então a produção será dentro da normalidade, com a qualidade já conhecida".

Cerca de 30% da uva produzida no Estado é entregue nas cooperativas. O restante é negociado junto a empresas, com longas e sólidas parcerias. Responsável pelo beneficiamento de aproximadamente 10% da produção gaúcha, a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, reúne 1,1 mil produtores associados de 11 municípios e deve trabalhar, nesta safra, com 75 milhões de quilos de uvas. A empresa iniciou o recebimento das variedades Chardonnay, Pinot Noir e Malvasia Aromática, para base espumante. E a qualidade vem alta.

"A maturação da fruta e os teores de açúcar, por conta da baixa incidência de chuva, estão muito adequados. Não nos surpreende, mas, sim, confirma a tendência de que tenhamos produtos muito bons para colocar no mercado", diz o agrônomo Maurício Bonafé, gerente agrícola da Aurora.

A cooperativa começa a receber, hoje, as variedades americanas híbridas, como BRS Magna, BRS Violeta, Bordô e Concord, para produção de sucos. As primeiras análises a campo já sinalizavam também qualidade e produtividade, que deverão ser confirmadas agora, depois de colhidas.

Na Aurora, os preparativos para a safra se iniciam ainda na metade do ano anterior, com acompanhamento e correção de solo, projeção de volume e qualidade em cada variedade e, assim, planejar os destaques e prioridades de cada temporada. Afinal, são mais de 200 rótulos em produção, entre vinhos jovens e de guarda, espumantes, sucos e coolers. "O consumidor estará bem atendido, mais uma vez", garante Bonafé.