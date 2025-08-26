POA em Cena 2025 com ingressos à venda

O Porto Alegre em Cena - Festival Internacional de Artes Cênicas chega à sua 32ª edição neste ano. A programação busca reafirmar seus vínculos com a cena artística local, nacional e internacional. Realizado pela prefeitura de Porto Alegre, o festival é apresentado pela Petrobras.

O festival acontece entre os dias 12 e 21 de setembro e ocupa mais de 10 espaços culturais da capital gaúcha, com apresentações que dialogam com diferentes tendências das artes cênicas contemporâneas. A programação completa está disponível no site do evento (portoalegreemcena.com.br) e os ingressos, a partir de R$ 20,00 estão à venda pela plataforma Tri.RS.

Para esta edição, 11 espetáculos locais foram selecionados , além de 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais. A curadoria traz à Capital nomes de peso, como o espetáculo Pequeno Monstro, estrelado por Silvero Pereira, que tem sido destaque na cena teatral brasileira. Outro destaque é a produção nacional Sonho Elétrico, que marca o retorno de Jesuíta Barbosa aos palcos do teatro. Inspirada na obra de Sidarta Ribeiro, a peça traz uma narrativa que atravessa os limites entre ciência e ficção. O festival também recebe, entre outras obras, Dois Papas, com a participação dos renomados atores Celso Frateschi e Zécarlos Machado.

Além dos espetáculos, o evento contará com uma série de ações formativas, atividades paralelas e atrações no Ponto de Encontro Petrobras, que serão divulgadas em breve. Dentre as ações, o Porto Alegre em Cena retoma a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande Sul (Ufrgs) com a Mostra SocioBioCotidiano, Artes do Corpo e da Cena e promove uma residência artística, o Reside Alegre.