POA em Cena 2025 com ingressos à venda

O Porto Alegre em Cena - Festival Internacional de Artes Cênicas chega à sua 32ª edição neste ano. A programação busca reafirmar seus vínculos com a cena artística local, nacional e internacional. Realizado pela prefeitura de Porto Alegre, o festival é apresentado pela Petrobras.
O festival acontece entre os dias 12 e 21 de setembro e ocupa mais de 10 espaços culturais da capital gaúcha, com apresentações que dialogam com diferentes tendências das artes cênicas contemporâneas. A programação completa está disponível no site do evento (portoalegreemcena.com.br) e os ingressos, a partir de R$ 20,00 estão à venda pela plataforma Tri.RS.
Para esta edição, 11 espetáculos locais foram selecionados , além de 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais. A curadoria traz à Capital nomes de peso, como o espetáculo Pequeno Monstro, estrelado por Silvero Pereira, que tem sido destaque na cena teatral brasileira. Outro destaque é a produção nacional Sonho Elétrico, que marca o retorno de Jesuíta Barbosa aos palcos do teatro. Inspirada na obra de Sidarta Ribeiro, a peça traz uma narrativa que atravessa os limites entre ciência e ficção. O festival também recebe, entre outras obras, Dois Papas, com a participação dos renomados atores Celso Frateschi e Zécarlos Machado.
Além dos espetáculos, o evento contará com uma série de ações formativas, atividades paralelas e atrações no Ponto de Encontro Petrobras, que serão divulgadas em breve. Dentre as ações, o Porto Alegre em Cena retoma a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande Sul (Ufrgs) com a Mostra SocioBioCotidiano, Artes do Corpo e da Cena e promove uma residência artística, o Reside Alegre.
Exposição permanente no Teatro de Arena
Espaço na escadaria da Borges é um dos mais emblemáticos do Estado/TÂNIA MEINERZ/JC
O Teatro de Arena de Porto Alegre (Borges de Medeiros, 835) oferece ao público a exposição permanente Teatro de Arena: A Coragem Solitária, que resgata e valoriza a trajetória de um dos espaços culturais mais emblemáticos do Rio Grande do Sul. A iniciativa marca a abertura da nova fase do Centro de Documentação Sonia Duro, localizado no Teatro, como espaço expositivo permanente, e faz parte das celebrações do Dia do Patrimônio Cultural.
Com entrada gratuita, a mostra reúne documentos históricos, cartazes, programas de peças, fotografias e materiais originais de espetáculos censurados durante a ditadura militar. O acervo contextualiza momentos-chave da história do Teatro de Arena, desde sua construção em 1967 pelo Grupo Teatro Independente (GTI), sob direção de Jairo de Andrade, passando pelo fechamento em 1980, até a reabertura em 1991 como instituição vinculada ao Estado.