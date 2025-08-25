CBF - O presidente Samir Xaud se defendeu das críticas relacionadas às mudanças que a entidade resolveu fazer na reta final do calendário brasileiro deste ano. A entidade anunciou no último sábado que o Brasileirão terminará antes que o previsto e que a Copa do Brasil vai fechar o calendário de 2025. Xaud disse que a maior parte dos clubes foi favorável às alterações. Bahia - João Paulo era unânime no gol do Santos e ídolo da torcida. Mas a ruptura do Tendão de Aquiles sofrida sozinho diante do América-MG, em maio de 2024, acabou abrindo espaços para Gabriel Brazão. Ontem, o experiente jogador de 30 anos se despediu emocionado do Peixe e foi oficializado no Esquadrão de Aço, onde chega com boas chances de ser titular. São Paulo - O clube foi acionado na Fifa e sofreu um transferban na manhã de ontem. O tricolor do Morumbi não pagou a segunda parcela da compra de Bobadilla junto ao Cerro Porteño-PAR. A direção honrou a primeira parcela, mas está devendo a segunda e foi acionado na Fifa pelos paraguaios. Vôlei - Já classificada para as oitavas de final do Mundial, a seleção brasileira feminina enfrenta Porto Rico, nesta terça-feira), às 9h30min. O duelo válido pela 3ª rodada do Grupo C será realizado em Chiang Mai, na Tailândia. Basquete - Após vencer Uruguai e Bahamas, em Manágua, na Nicarágua, o Brasil encerra a fase de grupos da Copa América, hoje, contra os Estados Unidos, às 22h10min. A seleção masculina já está garantida nas oitavas de final do torneio. Tênis - João Fonseca teve uma ótima estreia no US Open. Ontem, o brasileiro derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0 (7/6 (3), 7/6 (5) e 6/3), em 2h26min. O brasileiro se impôs nos momentos decisivos e, mesmo com um desconforto na parte final do duelo, com ânsia de vômito, reuniu forças para concluir o triunfo. Na próxima rodada, amanhã, ele vai enfrentar o tcheco Tomás Machác, 22º do mundo. Roger Federer - Impulsionado pela valorização das ações da empresa de material esportivo On, o ex-tenista suíço entrou para o clube dos bilionários, com uma fortuna de aproximadamente US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões), segundo estimativas da publicação especializada Forbes. O faturamento dentro das quadras não representou, contudo, sua principal forma de remuneração.