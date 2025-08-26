Porto Alegre,

Publicada em 26 de Agosto de 2025 às 00:30

Prefeitura de Novo Hamburgo cria programa voltado ao comércio

Com cinco eixos de atuação, objetivo é criar uma resposta rápida para delitos que forem cometidos nos estabelecimentos

/Vinicius Campos/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
A prefeitura de Novo Hamburgo alinhou a implementação de um conjunto de ações integradas para aumentar a segurança, a tranquilidade e a atratividade do comércio local do município. O plano foi debatido nesta segunda-feira (25) e envolve diversas pastas e a Guarda Municipal. O objetivo é atuar de forma articulada com os empreendedores da cidade.
São cinco eixos que contemplam ações em segurança pública, organização urbana, apoio social e saúde, apoio direto ao comércio e atividades do programa Conexão Empresarial.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e a Guarda Municipal já têm intensificado as abordagens, com identificação e prisão de pessoas com pendências judiciais, como mandados de prisão em aberto. Operações noturnas também são realizadas, voltadas a moradores de rua.
O reforço do efetivo do Grupamento Especializado em Segurança com Motos (GESCOM) no período noturno, a instalação de câmeras inteligentes com reconhecimento facial e leitura de placas, com operação prevista até 30 de outubro, e uma base fixa da Guarda Municipal em frente ao calçadão são outras medidas que reforçam a segurança ostensiva na área central.
Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano atua com ações de organização urbana, recolhendo materiais abandonados em praças, estações de trem e marquises No campo social e de saúde, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação intensifica abordagens junto a moradores em situação de rua, oferecendo encaminhamentos para tratamento de saúde, acolhimento e programas sociais.
Um grupo com os empresários da região central foi criado, garantindo comunicação rápida com a Guarda Municipal e demais órgãos municipais, faz parte das ações. Os comerciantes também recebem orientações para aprimorar sistemas de segurança internos e participam de campanhas de prevenção a crimes contra estabelecimentos.
O programa Conexão Empresarial, que já realizou mais de 62 visitas in loco desde março, será ampliado para todas as microrregiões da cidade, abordando temas como segurança, ações sociais e demandas específicas do comércio.

