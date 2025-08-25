Manhãs frias e elevação gradativa marcam o tempo em todo o Rio Grande do Sul

O Estado terá dois cenários nesta terça-feira (26): na Metade Sul e Oeste ar muito seco e gelado com previsão de céu claro, frio intenso e formação de geada no começo do dia. Já na faixa Norte áreas de instabilidade, associadas a uma baixa pressão em níveis médios, poderá produzir nuvens carregadas com potencial para chuva isolada forte e granizo com raios.

Em grande parte do território gaúcho, a temperatura irá baixar de 4°C com frio de inverno pela manhã. A expectativa é de a temperatura baixar de zero novamente. À tarde esquenta gradualmente com máximas entre 18 e 21°C.

Já em Porto Alegre, o dia terá sol e nuvens com um amanhecer de frio e aquecimento gradual durante a tarde. A partir de amanhã, o frio da manhã perde força com potencial para formação de nevoeiros e nuvens baixas ao amanhecer de quinta e sexta-feira. No fim de semana, em princípio, o tempo seguirá firme e terá aquecimento.

Alguns dados indicam que na quinta-feira setores bem isolados do Leste gaúcho podem ter chuva isolada e fraca, mas, no geral, o tempo firme vai predominar no Estado com sol e nuvens. O mesmo ocorre na sexta, quando no máximo pode haver alguma precipitação mais ao Norte do litoral.