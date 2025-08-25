João Fonseca pede desculpas por vômito e celebra vitória na estreia no US Open

Em mais uma estreia em Grand Slam na carreira, João Fonseca mostrou personalidade, lindas bolas vencedoras e equilíbrio para vencer sua primeira partida no US Open. Nesta segunda-feira (25), o carioca de 19 anos superou o sérvio Miomir Kecmanovic e também um mal-estar no terceiro set para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/5) e 6/3, e avançar à segunda rodada em Nova York.

Em partida disputada sob forte calor, Fonseca levou um susto no último set da partida. Precisou de atendimento médico em quadra no sexto game e ingeriu um comprimido. Mas, na sequência,, longe das câmeras. Na retomada, não tomou conhecimento do 42º do mundo e confirmou a vitória.Fonseca, que vinha de atuações irregulares nas últimas semanas,, sem perder seu conhecido estilo agressivo em quadra. O brasileiro evoluiu nas devoluções e soube ser mais cauteloso nas trocas de bola, em busca do momento certo para atacar. Além disso, elevou sua performances em tie-breaks, o que vinha sendo seu calcanhar de Aquiles nos últimos torneios.Com a vitória, ele acumula mais uma grande estreia em torneios de peso, assim como fez no Aberto da Austrália, em Roland Garros e em Wimbledon nesta temporada,. Em Melbourne, em janeiro, ele caiu na segunda rodada. E, em Paris e Londres, parou na terceira rodada.O resultado desta segunda. O brasileiro desbancou o espanhol ao se tornar, aos 19 anos e três dias, o sétimo mais novo a alcançar a segunda rodada de todos os Grand Slams numa mesma temporada. Entre os brasileiros, virou o terceiro da história a atingir a segunda rodada em todos os Majors, após Gustavo Kuerten (1999) e Thomaz Bellucci (2010).Ao entrar em quadra, Fonseca, iniciada em 1968. Entre todas as épocas, é o mais jovem desde Thomaz Koch, que tinha 18 anos na edição de 1963 do torneio americano, disputada ainda na Era Amadora do tênis.